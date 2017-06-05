10 لاعبين في القائمة «المبدئية» لمنتخب الجو جيتسو

أمين الدوبلي(أبوظبي)

كشفت الإدارة الفنية لاتحاد الجو جيتسو النقاب عن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في بطولة آسيا الشاطئية التي تنطلق في السابع من يوليو المقبل بمدينة بتايا في تايلاند لمنتخبات الرجال، كما أعلنت عن خطة الإعداد الخاصة بهم في تلك البطولة المؤهلة للمشاركة في الألعاب الشاطئية العالمية بـ«ساند دييجو» في الولايات المتحدة الأميركية التي تقام للمرة الأولى في 2019.

وأكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي روبيرتو ليما اختار حتى الآن على 10 لاعبين هم: خلفان بالهول، وإبراهيم الحوسني، وسعود الحمادي، وزايد المنصوري، ومبارك عمرو، ومحمد مسلم، وسعيد الحاج، وخليفة السويدي، وعبيد الكعبي، وسعيد المزروعي.

وتابع البلوشي: القائمة المبدئية بمعنى أن المدير الفني للمنتخب من حقه أن يضيف لها لاعبين آخرين، وأن يستبدل بعض اللاعبين أيضاً، وبناء عليه فإننا نتوقع أن تكون المنافسة قوية جداً بين اللاعبين خلال أيام المعسكر لأثبات أنفسهم، ونيل شرف تمثيل الوطن في هذا التحدي القاري.

أما عن الأوزان فقال: يلعب عبيد الكعبي في وزن 56 كجم، ومعه خليفة السويدي في نفس الوزن، فيما يلعب زايد المنصوري في وزن 62 كجم، ومعه سعيد المزروعي، وكل من إبراهيم الحوسني ومسلم محمد في وزن 69 كجم، ويلعب سعيد الحاج في وزن تحت 77 كجم، وخلفان بالهول وسعود الحمادي في وزن 85 كجم، ومبارك عمرو في وزن فوق الـ 94 كجم، ومن الوارد أن ينضم زايد المنصوري في وزن تحت 94 كجم.

وكشف البلوشي عن برنامج إعداد منتخب الشاطئية الآسيوية بقوله: المنتخب تم تجميعه ويتدرب يومياً على فترتين في صالة أيبيك أرينا تحت إشراف الجهاز الفني، وجارٍ حالياً اتخاذ إجراءات تفريغ الثنائي سعود الحمادي، ومبارك بالهول من عملهما لتمثيل المنتخب في تلك المناسبة المهمة، ولا سيما أن تجميع النقاط فيها مهم للغاية من أجل التأهل لدورة الألعاب الشاطئية العالمية 2019، ونحن نتوقع أن تتعاون جهات عملهما لأنهما يمثلان الدولة في هذا المحفل القاري المهم، كما أنهما لاعبان مهمان في وزنيهما.

وأضاف البلوشي: هناك 3 بطولات شاطئية قارية متاح فيها المشاركة للاعبينا كي يحصلوا على نقاط التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية، وهذه البطولات هي تايلاند (يوليو 2017)، وكولومبيا نوفمبر 2017، وأبوظبي يناير 2018، وسوف نشارك فيها جميعاً من أجل حصد النقاط المؤهلة، ولا سيما أن اعتماد اللعبة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية خطوة على طريق اعتماد اللعبة أوليمبيا في 2024، وقد نجحت أبوظبي في قيادة الجهود الدولية للاعتماد من أجل المشاركة بها للمرة الأولى، كونها عاصمة الجو جيتسو العالمي، وعاصمة القرار العالمي أيضاً، بعد قرار المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لنقل مقر الاتحاد الدولي للعبة إلى أبوظبي، واختيار عبد المنعم الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي بالإجماع لهذا المنصب.

وقال يوسف البلوشي: خاطبنا كل الأندية بإرسال لاعبيها للانضمام إلى تدريبات المنتخبات في صالة أيبيك أرينا بأبوظبي، واستثمار فترة التوقف الحالية من أجل رفع المعدلات البدنية والفنية لهم، ويخضع لاعبو المنتخبات الوطنية لحصتين تدريبيتين يومياً، إحداهما تركز على الجانب البدني، والثانية تركز على الجانب الفني، وسوف يستمر البرنامج مع تكثيفه كلما اقتربنا من موعد البطولة، وللعلم فإن الموسم الجديد سوف يكون من أكثر المواسم ازدحاماً بالمشاركات الخارجية ( 13 مشاركة)، حيث إنه يبدأ بالمشاركة في بطولة آسيا الشاطئية في العشر الأوائل من شهر يوليو المقبل، وبعدها نشارك في بطولة الألعاب العالمية ببولندا في نهاية الشهر نفسه، ثم يشارك المنتخب بعدها في بطولة آسيا بالعاصمة الفيتنامية هانوي في أيام 11

و12 و 13 أغسطس، ومن المنتظر أن يقيم المنتخب معسكراً بالبرازيل اعتباراً من 17 أغسطس وحتى 11 سبتمبر، استعداداً للتحدي المهم في دورة آسيا لألعاب الصالات بعشق أباد ( تركمانستان) التي نشارك فيها تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الوطنية من 16 إلى 18 سبتمبر، فيما يشارك منتخب الناشئين في بطولة البلقان الدولية خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر أيضاً، ومنها إلى بطولة العالم للكبار في كولومبيا بمدينة بوجوتا خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل٬ ومنها إلى بطولة كولومبيا الشاطئية في مدينة كارتاخينا في نهاية الشهر نفسه، ناهيك عن المشاركة في جولات أبوظبي جراند سلام الخمس التي تقام في طوكيو يوليو المقبل ولوس أنجلوس أكتوبر وريو دي جانيرو نوفمبر، وأبوظبي يناير 2018، ولندن مارس من نفس العام، فيما ستكون النهاية كالعادة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو أبريل المقبل والتي تحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقها في 2008.