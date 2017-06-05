أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تتواصل اليوم منافسات بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، والتي تنظمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة، برعاية تسويقية من طيران الاتحاد وفندق قصر الإمارات، بمباراتين ضمن المجموعة الأولى.
تجمع المباراة الأولى متصدر المجموعة «طيران الاتحاد» مع «المجلس الأعلى للأمن الوطني» صاحب المركز الأخير، وينتظر أن تأتي المواجهة قوية للغاية؛ نظراً لموقف الفريقين في جدول المنافسة، وعلى الرغم من تفوق طيران الاتحاد على الورق بامتلاكه أقوى هجوم في المنافسة، فإن فريق المجلس الأعلى يرغب في العودة لأجواء المنافسة بعد خسارته في المباريات السابقة، فيما يسعى طيران الاتحاد للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم والاستمرار في الصدارة وحسم التأهل مبكراً.
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وأسفرت نتائج لقاءات المجموعة الأولى، والتي جرت مساء أمس الأول، عن فوز فريق إدارة شؤون المواطنين 5 ـ 2 على المجلس الأعلى للمجلس الوطني، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويقفز للمركز الثالث، فيما بقي فريق المجلس الأعلى للأمن الوطني من دون نقاط في المركز الأخير.
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وفي المباراة الثانية واصل فريق المكتب التنفيذي نتائجه المميزة وحقق فوزاً مستحقاً 3 ـ صفر على فريق خدمات المزارعين، ليرفع نقاطه إلى 6 في المركز الثاني، متساوياً مع متصدر المجموعة «طيران الاتحاد» الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تراجع مركز خدمات المزارعين للمركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.
وفرض التعادل السلبي نفسه في الشوط الأول على النتيجة بعد أداء قوي من الجانبين، واستطاع فريق المكتب التنفيذي أن يقلب الطاولة تسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بوساطة فيصل الحمادي والحسين علوي ونوفل، وحاول لمزارعين العودة للمباراة، لكن الأداء الجيد لدفاع المنافس لم يمكنهم، لينتهي اللقاء بفوز المكتب التنفيذي.