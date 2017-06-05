أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تتواصل اليوم منافسات بطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، والتي تنظمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة، برعاية تسويقية من طيران الاتحاد وفندق قصر الإمارات، بمباراتين ضمن المجموعة الأولى.

تجمع المباراة الأولى متصدر المجموعة «طيران الاتحاد» مع «المجلس الأعلى للأمن الوطني» صاحب المركز الأخير، وينتظر أن تأتي المواجهة قوية للغاية؛ نظراً لموقف الفريقين في جدول المنافسة، وعلى الرغم من تفوق طيران الاتحاد على الورق بامتلاكه أقوى هجوم في المنافسة، فإن فريق المجلس الأعلى يرغب في العودة لأجواء المنافسة بعد خسارته في المباريات السابقة، فيما يسعى طيران الاتحاد للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم والاستمرار في الصدارة وحسم التأهل مبكراً.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق المكتب التنفيذي وإدارة شؤون المواطنين، ويتوقع أن تأتي المباراة قوية بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الفريقان في الجولات الماضية، ويدخل الطرف الأول في اللقاء المكتب التنفيذي برصيد 6 نقاط، ويسعى لصدارة المجموعة التي يفصله عنها فارق الأهداف فقط مع طيران الاتحاد، فيما يسعى إدارة شؤون المواطنين إلى تقليص الفارق في للمحافظة على آماله في التأهل.

وأسفرت نتائج لقاءات المجموعة الأولى، والتي جرت مساء أمس الأول، عن فوز فريق إدارة شؤون المواطنين 5 ـ 2 على المجلس الأعلى للمجلس الوطني، ليضع أول ثلاث نقاط في رصيده ويقفز للمركز الثالث، فيما بقي فريق المجلس الأعلى للأمن الوطني من دون نقاط في المركز الأخير.

المباراة قوية جاءت ومثيرة من جانب الفريقين في شوطها الأول، وحرص كل فريق على نظافة شباكه، ولكن مع مرور الوقت استطاع المتألق جمعة خصيب أن يحرز هدف السبق لفريقه في الدقيقة (15)، وتواصل اللعب في الشوط الثاني بنفس الحماس، ولكن عادت السيطرة مجدداً لفريق إدارة شؤون المواطنين الذي أضاف أربعة أهداف في 6 دقائق فقط، حاسماً بذلك نتيجة المباراة، وتمكن جاسم جوهر من إضافة الهدفين الثاني والثالث، وعبد الله الهاشمي الرابع، قبل أن يختم ماجد بالهدف الخامس، ولكن فريق المجلس الأعلى للأمن الوطني عاد وسجل هدفين عن طريق هزاع الرميثي، ولكن صاقرة الحكم كانت أسرع معلنة نهاية المباراة بفوز فريق إدارة شؤون المواطنين 5 ـ 2، وأدار المباراة بنجاح الحكم عبد الله ناجي.

وفي المباراة الثانية واصل فريق المكتب التنفيذي نتائجه المميزة وحقق فوزاً مستحقاً 3 ـ صفر على فريق خدمات المزارعين، ليرفع نقاطه إلى 6 في المركز الثاني، متساوياً مع متصدر المجموعة «طيران الاتحاد» الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تراجع مركز خدمات المزارعين للمركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط.

وفرض التعادل السلبي نفسه في الشوط الأول على النتيجة بعد أداء قوي من الجانبين، واستطاع فريق المكتب التنفيذي أن يقلب الطاولة تسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بوساطة فيصل الحمادي والحسين علوي ونوفل، وحاول لمزارعين العودة للمباراة، لكن الأداء الجيد لدفاع المنافس لم يمكنهم، لينتهي اللقاء بفوز المكتب التنفيذي.