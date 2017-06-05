«طائرة السيدات» تقترب من مشهد الختام

العين (الاتحاد)

تستضيف صالة نادي العين المغلقة باستاد خليفة بن زايد مساء اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة الكرة الطائرة للسيدات التي يلتقي فيها فريق أسبريا ثاني المجموعة الأولى برصيد نقطتين مع أول المجموعة الثانية وذلك في الساعة التاسعة و45 دقيقة، بينما يتقابل في المواجهة الثانية بالساعة العاشرة والنصف فريق سكاي دايف صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

ويرى عبدالله حارب زويد رئيس اللجنة الفنية للكرة الطائرة ببطولة العين الرمضانية، أن المستوى الفني لمنافسات اليوم الأول كان دون المتوسط، موضحاً أن المواجهة الأولى بين أونلي فريش دبي وفتيات الشارقة التي انتهت بفوز الأول 2-0 كانت من طرف واحد لأن فريق أونلي فريش لعب بطريقة رائعة وكان منظماً ومتجانساً وهو يضم في صفوفه لاعبات يتميزن بطول القامة والخبرة وكان متوقعا فوزه على فريق فتيات الشارقة بالنظر إلى فارق الإمكانات، وهو نفس ما حدث في المباراة الثانية التي جمعت الوصل وإيوا حيث لم يجد الوصل صعوبة في تخطي منافسه بسهولة دون أن يصل للشوط الثالث، برغم أن الوصل لم يظهر بالمستوى المعروف عنه، ربما لعلمه أنه سيواجه فريقا سهلاً ولذلك كان هناك بعض التراخي من اللاعبات.

وذكر زويد أن الكرة الطائرة تشارك في رمضانية العين بمسابقتين واحدة للسيدات والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، والثانية للرجال وتنطلق يوم الأربعاء المقبل، وعبر عن تمنياته بأن يشهد الجمهور منافسات مثيرة وقوية بما يليق ببطولة العين الرمضانية.

وأشاد زويد بالمبادرة الرائعة التي تقدم بها فريق إيوا لإيواء النساء والأطفال، وقال إن المبادرة ليست غريبة على هذا الفريق، بعد علمه بأنه ظل يتبرع بجوائزه المالية للجمعيات الخيرية وهذا أمر مفرح وإيجابي ويؤكد أن الرياضة ليست مجرد تنافس على أرضية الملعب لنيل الجوائز والبطولات إنما لها أدوار أكبر وأعظم.