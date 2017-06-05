3 مواجهات تدشن كرة الصالات

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة كرة الصالات بإقامة 3 مواجهات، يلتقي في العاشرة مساء الجوارح مع مركز كواترو الرياضي ضمن المجموعة الأولى، والطاهر مع العاصفة ضمن المجموعة الثانية وزاجل مع أم كي أس في المجموعة الثالثة، لتدشن هذه المواجهات البطولة التي تصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و310 آلاف درهم.

ويشارك في المسابقة 12 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات 3 فرق في كل مجموعة، وتضم المجموعة الأولى فرق الجوارح، البحري سبورت 2، ومركز كواترو الرياضي، وتضم المجموعة الثانية فرق: الطاهر، ليدر سبورت، والعاصفة، وتضم المجموعة الثالثة فرق: زاجل، الإمبراطور، وإم كي إس، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق: هلثي سبورت، أكاديمية سبورت فور أول، والوصل.

وتقام في اليوم الثاني بعد غد 3 مواجهات أيضا، يلتقي فيها هلثي سبورت مع الوصل في المجموعة الرابعة، والبحري سبورت 2 مع مركز كواترو الرياضي في المجموعة الأولى، ليدر سبورت مع العاصفة في المجموعة الثانية.

وتقام الخميس 3 مواجهات، الإمبراطور مع أم كي أس في المجموعة الثالثة، أكاديمية سبورت فور أول مع الوصل في المجموعة الرابعة، الجوارح مع البحري سبورت 2 في المجموعة الأولى، ويلتقي الجمعة المقبل، الطاهر مع ليدر سبورت في المجموعة الثانية، زاجل مع الإمبراطور في المجموعة الثالثة، وهلثي سبورت مع أكاديمية سبورت فور أول في المجموعة الرابعة.