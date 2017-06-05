1500 متسابق يرسمون لوحة رائعة في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

سيطر لاعبو المغرب على المراكز الأولى في سباق 10 كلم المفتوح للرجال، وذلك في سباق ند الشبا للجري، الذي أقيم ليلة أمس الأول في دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ورسم السباق الذي شارك فيه نحو 1500 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات لوحة رياضية تنافسية رائعة. وحل المغربي أنور الغوز في المركز الأول بزمن 37: 32 دقيقة، وجاء ثانياً إبراهيم سليماني بزمن 58: 32 دقيقة، ونجيب أخليج بالمركز الثالث بزمن 36:33 دقيقة.

وتفوق لاعبو إثيوبيا في السباق الدولي للرجال في مسافة 10 كلم، بحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء بالمركز الأول بيكيلي جيما بزمن 10:30 دقيقة، وبالمركز الثاني هايلي تيسفاي بزمن 20:30 دقيقة، وبالمركز الثالث هافتي كاشي بزمن 40:30 دقيقة.

حضر انطلاق بطولة الجري التي امتدت لمسافتي 5 و10 كلم، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، صلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ونائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير البطولة، وعادل البناي عضو اللجنة المنظمة، نائب رئيس اللجنة الفنية.

وفي سباق المحترفين للمواطنين مسافة 10 كلم، حقق مبارك راشد المركز الأول بزمن 47:33 دقيقة، وجاء ثانياً خليفة النعيمي بزمن43:34 دقيقة، وبالمركز الثالث علي الوحشي بزمن 06:35 دقيقة، وفي السباق المفتوح للرجال لمسافة 5 كلم، حقق عبد العال بوعزوي المركز الأول بزمن45:15 دقيقة، وجاء ثانياً محمد تودا بزمن13:16 دقيقة، وبالمركز الثالث إسماعيل الخرشي بزمن18:16 دقيقة.