سوق أبوظبي يدعم استضافة مسابقة المهارات العالمية

أبوظبي (وام)
اطلع سوق أبوظبي للأوراق المالية على خطط مسابقة المهارات العالمية - أبوظبي 2017 التي ستقام في شهر أكتوبر 2017 بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
وكان وفد المسابقة اجتمع مع المسؤولين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وقدم لهم شرحاً وافياً عن الحدث العالمي الذي يجعل من أبوظبي منارة لاستقبال أمهر شباب العالم، وذلك في إطار خطته التي تأتي انسجاماً مع استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعريف الهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة بمسابقة المهارات العالمية.
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من جانبه، أشاد علي المرزوقي، رئيس إدارة مهارات الإمارات بالاهتمام الذي وجده من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية واستعداده لتقديم الدعم بجميع أشكاله من أجل المساهمة في إنجاح هذا الحدث الذي فازت أبوظبي باستضافته.
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ولفت إلى أن المسابقة تهدف إلى غرس جذوة الإلهام في نفوس الشباب، وحثهم على الانخراط في تعلم المهارات المهنية مثل صيانة الطائرات والروبوتات المتحركة، إلى تنسيق الحدائق وتقنية تصميم الأزياء، وغيرها لتكون الأداة التي تسمح لهم بإنشاء أعمالهم الخاصة أو رفع مستوى تطورهم الوظيفي، تماشياً مع خطة أبوظبي في التنويع الاقتصادي.