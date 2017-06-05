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بتداولات قيمتها 341 مليون درهم

مؤشرات الأسواق تتماسك أمام عمليات «جني أرباح»
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تاريخ النشر: الإثنين 05 يونيو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أمام عمليات جني أرباح تمت خلال جلسة بداية الأسبوع على عدد من الأسهم المنتقاة، فيما شهدت أحجام السيولة تراجعاً جديداً إلى مستويات قياسية، بفعل حالة التردد والقلق التي تسوء أوساط المستثمرين نتيجة غياب المحفزات.

وبلغت قيمة تعاملات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال جلسة أمس، نحو 341 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 340 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5116 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1% ليغلق عند مستوى 4483 نقطة.

وتم التعامل على أكثر من 68 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 89 مليون درهم، من خلال إبرام 928 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 7 أسهم، وتراجعت أسعار 14 سهماً، فيما ظلت أسعار 6 أسهم على ثبات.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.3% لينهي الجلسة عند مستوى 3341 نقطة، بعدما التعامل على أكثر من 272 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 252 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4188 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 33 سهم، ارتفع منها 15 سهماً، وتراجعت أسعار 17 سهم، فيما ظل سهم واحد عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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