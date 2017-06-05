«دبي لتنمية الصادرات» تستضيف اجتماع «الاتحاد العربي»

دبي (الاتحاد)

‬استضافت ‬مؤسسة ‬دبي ‬لتنمية ‬الصادرات ‬الدورة ‬السابعة ‬لمجلس ‬إدارة ‬الاتحاد ‬العربي ‬لتنمية ‬الصادرات ‬الصناعية ‬الذي ‬يتخذ ‬من ‬القاهرة ‬مقراً ‬له، سعياً لاستضافة ‬ودعم ‬الفعاليات ‬العربية ‬في ‬دولة ‬الإمارات على ‬وجه ‬العموم، ‬ودبي ‬على ‬وجه ‬الخصوص، ‬إضافة ‬إلى ‬تشجيع ‬التجارة ‬بين ‬الدول ‬العربية، ‬وزيادة ‬منافسة ‬الصادرات ‬الصناعية ‬العربية، ‬وتقوية ‬المفاوضات، ‬وتحسين ‬القدرة ‬على ‬التنافس ‬والاستدامة ‬في ‬الأسواق ‬الخارجية.

حضر اجتماع الدورة الرابعة العادية للجمعية العمومية للاتحاد، الدول العربية المنضمة تحت الاتحاد، وشارك فيه المهندس جلال عبدالفتاح، رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية؛ ومحمد علي الكمالي، نائب الرئيس؛ والسفير عبدالمنعم محمود، أمين عام الاتحاد، وبمشاركة كريمة من مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وحضور الدكتورة مريم الإمام، مساعد الأمين العام للمجلس.

وقال المهندس جلال عبدالفتاح «تشكل الصادرات الصناعية جانباً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول العالم، لذلك تعمل كل دولة جاهدة على تنشيط وتنمية صادراتها الخارجية عبر إيجاد منافذ وأسواق للسلع التي تقوم بإنتاجها، وهذا أدى إلى بروز التكتلات الاقتصادية التي تنتشر في العالم من الاتحاد الأوروبي إلى الأسيان والنافتا ومركوسور وغيرها. وإن تنامي الدور التنافسي الشرس لمنتجاتهم في الأسواق الدولية، يجعل من الضروري على الدول العربية إيجاد آليات فاعلة وقوية للصادرات الصناعية العربية».

من جانبه، قال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، نائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية: «يسعدنا استضافة الدورة السابعة من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الذي يقام لأول مرة في إمارة دبي، ما يؤكد حرصنا واهتمامنا لاستقطاب ودعم الفعاليات العربية والإقليمية التي تحقق قيمة لاقتصادنا الوطني، والعمل على استضافتها لتقام على أرض إمارة دبي، ودولة الإمارات بوجه عام».

وأضاف الكمالي «نسعى من الاجتماع الأخير إلى تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والمعرفة حول الفرص التجارية والتصديرية للدول العربية، وكذلك الاطلاع على رغبات الشركات الهادفة إلى زيادة عمليات الترويج والمشاركات الخارجية. إن مثل هذه الاجتماعات تساهم في استنباط الحلول والمبادرات الكفيلة بنقل مستوى التجارة والتصدير في الدول العربية إلى مراحل أكثر تقدماً من الوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسواق والمشترين العالمين».

وأكد الكمالي أن الأسواق العربية تمتلك كل المقومات التي تؤهلها إلى الوجود في الأسواق العالمية، وتلبية الرغبات المتنوعة، مشيراً إلى أن مؤسسات ترويج وتنمية التصدير في الدول العربية تقدم بروح الفريق الواحد على رفع مكانة واقتصاد الدول العربية.

من جانبه، قال السفير عبد المنعم محمد محمود «إن المجلس اعتمد مبادرات عديدة حيوية، وتناول خطة ومراحل تنفيذ بقية برنامج عام 2017 واعتماد خطة وبرنامج موازنة عام 2018 التي تشمل مبادرات في تنمية الصادرات العربية والمؤتمرات والمعارض وورش العمل والدراسات والدورات التدريبية التي سيقوم بها الاتحاد بالتعاون مع معاهد عالمية متعددة بتنظيمها لرفع قدرات العاملين في مؤسسات تنمية الصادرات في جميع الدول العربية، ومنها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات».

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد جدول سنوي عربي مشترك للترويج عن فعالياته المتنوعة، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم العمل العربي المشترك وتوجيه تجارته نحو أسواق جديدة متنوعة.