الماء والحركة والألياف لتجنب الإمساك

القاهرة (الاتحاد)

يؤدي التغيير المفاجئ في مواعيد تناول الطعام مع بداية شهر رمضان إلى متاعب صحية، أشهرها الإمساك الذي قد يصيب عدداً من الأشخاص، خاصة الذين لديهم اضطرابات في الهضم والذين لا يمارسون أي نشاط حركي، حيث يشعرون بعدم الراحة، خاصة في الأيام الأولى من الصيام، وينتج عن إصابتهم بالإمساك أعراض مزعجة منها آلام البطن والانتفاخ والصداع، وإذا تفاقمت الحالة تسبب التهاب البواسير والشرخ الشرجي.

وتؤكد الدكتورة مي فوزي، أستاذ الأمراض الباطنة بمستشفى قصر العيني بالقاهرة، أن هناك حلولاً بسيطة تقي الصائمين الإصابة بالإمساك، أهمها التركيز على شرب كمية كافية من الماء لا تقل عن ثمانية أكواب خلال الفترة من الإفطار، ويمكن الاعتماد على مشروب التمر هندي الذي يعد مليناً طبيعياً.

وتضيف أن السلطة الخضراء أول ما يجب تحضيره لوجبة الإفطار، فهي مصدر للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة إلى جانب تأثيرها على الإحساس بالشبع من دون أية مشاكل هضمية، بل إنها تحفز حركة الأمعاء.

وتحذر مي من اعتماد المصاب بالإمساك على الأدوية الملينة بشكل دائم ومن دون استشارة الطبيب، لأنه يؤدي إلى خمول حركة الجهاز الهضمي ما يسبب مشاكل أكثر تعقيداً.