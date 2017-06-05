عبايات تتسربل بالأناقة البسيطة

أزهار البياتي (الشارقة)

لموسم رمضان الحالي أطلقت المصّممة السعودية عفة الدباغ تشكيلتها الجديدة من العبايات الأنيقة، عاكسة ملامح من شغفها الكبير بعالم صناعة الموضة، ومقدمة باقة شبابية راقية من القطع الخفيفة، التي تنسجم مع أجواء الصيف الحارة.

وفضلت الدباغ أن ترسم خطوط هذه الباقة الرمضانية من العبايات وفق أطر عملية، مفصّلة أفكار تصميماتها بقصّات انسيابية بسيطة وناعمة، مؤطرة الأطراف بتفاصيل ولمسات غاية في الخصوصية والثراء.

إلى ذلك، تقول «منذ بداية مشواري في مجال الأزياء اتبعت نهجاً محدداً في التصميم، ووضعت لذاتي رؤية وطموحاً، لأصمم عبايات وملابس جاهزة تتسم بطابع عصري وأنيق، بحيث تنسجم مع متطلبات المرأة العربية والمسلمة، وتواكب أهم اتجاهات الموضة العالمية ومتغيراتها، ولكن من دون أن أتخلى عن قيمنا المجتمعية المحافظة على العادات والتقاليد».

وفي تشكيلتها لهذا الموسم رسمت الدباغ إيقونات ناعمة من العبايات الخليجية، معبّرة من خلالها عن رؤيتها الخاصة في أناقة المرأة، بحيث تلبي متطلباتها واحتياجاتها لناحية عنصري الراحة والبساطة، منفذة إياها وفق حس ناعم، بحيث تبدو للوهلة الأولى وكأنها قطع كلاسيكية، ولكنها تعكس في الأوان ذاته لمسات عصرية، محققة لمن ترتديها قدراً كبيراً من المرونة والحرية في الحركة.

واعتمدت الدبّاغ في خطها للملابس الجاهزة وعلامتها التجارية «عباية كوتور» على خطب ود المرأة المعاصرة بكل أدوارها كطالبة، أو موظفة، أو سيدة الأعمال، راسمة لها نماذج تلائم مختلف أنشطتها اليومية، متحررة من قيود الالتزام بالألوان التقليدية للعباية، أو القصّات الكلاسيكية، ولكنها ظلت ملتزمة بتحقيق عنصري الأناقة والابتكار عبر اختيار أقمشة ذات قوام مطواع، لتفصّلها وفق قصّات جديدة، مضيفة إليها لمسات نهائية من الشغل اليدوي والمطرزات.

وحول ثيمة مجموعتها لهذا الموسم الرمضاني، تقول الدباغ: «صممتها بنمط سلس ومبّسط، بحيث تبدو معاصرة وأنيقة وراقية، منفذة إياها بنوعيات وثيرة من الأقمشة والخامات تتسم بالجودة والقوام اللازم الذي يتلاءم مع فكرة الموديل، وكأنها انعكاس ناعم لحس الترف والثراء، مستخدمة في سبيلها أمتاراً مطواعة من الحراير الطبيعية والكريبات، مع أقمشة مسامية خفيفة تناسب فصل الصيف، لأطبعها بمساطر لونية من الألوان الأساسية، بدءاً من ألق الرمادي الفضي، ورقي الأزرق الكحلي، ونضارة الأزرق البحري، ثم دفء البيج العسلي، مع قطع منفردة أخرى من الأسود الملك، مطعمة بشغل يدوي وورود وتطريزات ناعمة وبيضاء، أضفت بدورها مزيداً من الخصوصية على كل تصميم».