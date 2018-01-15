«قمة طاقة المستقبل» تنطلق اليوم

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ومن المقرر أن يقام اليوم حفل توزيع جوائز جائزة زايد لطاقة المستقبل في نسختها العاشرة، ليتم الإعلان عن 9 فائزين ضمن فئات الجائزة الخمس.

وتستضيف «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، أكثر من 630 شركة عارضة، ويتوقع أن تستقطب 30 ألف زائر من 175 دولة.

كما تشهد فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018، انطلاق فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للمياه اليوم، التي تدعمها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر«إيكو ويست»الذي يقام بالشراكة مع«مركز إدارة النفايات -أبوظبي» (تدوير).