صائمون فوق السحاب

هناء الحمادي (أبوظبي)

يحلقون في الآفاق بين النجوم والغيوم، وكلما ارتفعوا عن الأرض، ارتفعت أمنياتهم، حطوا رحالهم في مشارق الأرض ومغاربها، طافوا العديد من الوديان والمحيطات، يعملون في مهنة السفر والمغامرة، وعلى الرغم من سحر هذه المهنة وارتفاع شأنها في المجتمع، وعلو قدر أصحابها بين الكثير من التخصصات، إلا إنها تحتاج إلى الصبر والتركيز باعتبارها مهنة محفوفة بالمخاطر، وتحمل الكثير من الركاب فوق السماء.

قائد الطيارة «الكابتن» الذي يتواجد بالساعات الطوال في قمرة القيادة، يجد التحليق بالطائرة حالة عشق لا تنتهي في كل الشهور والأيام، يقود الطائرة بصبر وإرادة قوية في كل الأوقات والظروف، نهاراً وليلاً، تارة يقود طائرة إيرباص وتارة طائرة بوينج 777، وبين هذا وذاك يختلف وضع القيادة في الشهر الكريم، حيث نرى الكثير منهم في المسافات القصيرة يصومون الشهر الفضيل ولمدة 30 يوماً رغم صعوبة الأجواء أحياناً عندما يعلو الارتفاع، والبعض الآخر قد تجبره الظروف على أن يكون «مفطراً» بسبب المسافات الطويلة للدول الأوروبية، والتي تتطلب الكثير من التركيز والانتباه والقيادة بحذر نتيجة تحمله مسؤولية أكثر من 500 راكب، وقد يزيد العدد بحسب نوع الطائرة.

حبات التمر

رغم مشقّة الصيام في شهر رمضان في الأيام العادية والشكوى المعتادة من الإرهاق والتعب والحر، إلا أن الصيام على ارتفاعات شاهقة من الأرض، يتسم بالكثير من التعب والجهد.