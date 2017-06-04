4 مؤشرات تكشف أن أيامك في العمل «صارت معدودة»

أبوظبي (الاتحاد نت)

لا أحد تقريباً يتمنى أن يفقد عمله، ولكن إذا كان ذلك احتمال قائم طوال الوقت فمن الأفضل للمرء أن يكون قادراً على توقعه. بحسب الخبراء ثمة مؤشرات قد تساعد الإنسان على أن يدرك أنه على وشك فقدان وظيفته، وهو ما قد يتيح الفرصة له للبحث عن بديلٍ بأقصى سرعة ممكنة.

تخطيك في الترقية

يشكل ذلك مؤشراً مؤكداً على أن أداءك لا يتلاءم مع ما يريده مديروك منك، وهو ما يقتضي منك الجلوس معهم والسعي للتعرف على السبب الذي يحدو بهم لعدم ترقيتك. ولا تنس في الوقت نفسه البحث عن عمل جديدٍ من دون إبطاء.

الزيادة في راتبك «محدودة»

من شأن خطوة مثل هذه، أن تشير إلى أن شركتك ترى أنك موظفٌ من الدرجة الثانية. ولكن عليك التيقن من أن الزيادة في راتبك محدودة بالفعل وأقل من أقرانك.