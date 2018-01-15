«المهرجان في مدينة مصدر» يعزز الوعي بمفهوم الاستدامة



تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018 أبوظبي (الاتحاد) تنطلق فعاليات «المهرجان في مدينة مصدر» يومي 19 و20 يناير الجاري، ليوفر لزواره برنامجاً حافلاً بالأنشطة الترفيهية والتعريفية، ويمنحهم تجربة غنية مع ختام فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018. ويهدف المهرجان إلى توفير أنشطة مفيدة تشجع أفراد المجتمع على تبني عادات أكثر استدامة وتخصيص فعاليات تعليمية للأطفال، إلى جانب استمتاع الزوار بأنشطة مسلية مثل عروض الترفيه الحية وأكشاك الطعام والألعاب، وكذلك تخصيص مناطق لإقامة أنشطة متنوعة مثل السوق الذي يتضمن منتجات محلية وعضوية، ومركز الابتكار الذي يستعرض مجموعة من التقنيات المبتكرة.