بالصور..الإرهاب الأسود يروع لندن من جديد.. مقتل وإصابة 56 شخصاً

لندن (رويترز)

قاد مهاجمون يشتبه بأنهم متشددون شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا المارة على جسر لندن الليلة الماضية «الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت الإمارات» قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين.

وهرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع وقتلت المهاجمين الثلاثة بالرصاص في منطقة بورو ماركت قرب الجسر، ودعت السلطات سكان لندن على تويتر إلى «الجري والاختباء والإبلاغ» إذا تعرضوا لأي هجوم.

جاءت الهجمات قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن حزب المحافظين الحاكم علق الحملات الانتخابية على مستوى البلاد اليوم الأحد.

وقالت ماي في بيان «عقب تقارير من الشرطة ومسؤولي الأمن بإمكاني تأكيد أن الواقعة المروعة في لندن يتم التعامل معها كعمل إرهابي محتمل».