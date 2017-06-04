7 قتلى بتفجيرات استهدفت مسؤولين خلال جنازة في كابول

كابول (وكالات)

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 90 بجروح أمس في كابول بتفجيرات نفذت خلال تشييع نجل سياسي أفغاني قتل خلال تظاهرة مناهضة للحكومة احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية أمس، ما يضاعف التوتر السائد في المدينة المضطربة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة نقل سبع جثث و119 جريحاً إلى مستشفيات كابول، وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية أفاد سابقاً على «تويتر»: «ما زلنا نجهل سبب الانفجارات».

وأفاد شهود عن وقوع ثلاثة انفجارات في موقع دفن سليم عز الديار الذي قتل إلى جانب ثلاثة آخرين الجمعة الماضي بمواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين غاضبين أطلقت الشرطة خلالها الرصاص لتفريقهم.

ونقلت التلفزيونات صور جثث دامية وأطراف بشرية في المقبرة الواقعة على تلة، وقال شاهد إن بعض الضحايا «تناثروا أشلاء» من شدة الانفجارات.