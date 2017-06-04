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الرئيس التنفيذي لأفغانستان ووزير الخارجية يؤكدان نجاتهما

7 قتلى بتفجيرات استهدفت مسؤولين خلال جنازة في كابول
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

كابول (وكالات)

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 90 بجروح أمس في كابول بتفجيرات نفذت خلال تشييع نجل سياسي أفغاني قتل خلال تظاهرة مناهضة للحكومة احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية أمس، ما يضاعف التوتر السائد في المدينة المضطربة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة نقل سبع جثث و119 جريحاً إلى مستشفيات كابول، وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية أفاد سابقاً على «تويتر»: «ما زلنا نجهل سبب الانفجارات».

وأفاد شهود عن وقوع ثلاثة انفجارات في موقع دفن سليم عز الديار الذي قتل إلى جانب ثلاثة آخرين الجمعة الماضي بمواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين غاضبين أطلقت الشرطة خلالها الرصاص لتفريقهم.

ونقلت التلفزيونات صور جثث دامية وأطراف بشرية في المقبرة الواقعة على تلة، وقال شاهد إن بعض الضحايا «تناثروا أشلاء» من شدة الانفجارات.

وشارك في التشييع مسؤولون حكوميون كبار بينهم الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله الذي لم يصب بأذى. وأيضاً وزير الخارجية صلاح الدين رباني الذي قال على (فيسبوك)، إنه لم يصب بأذى. وقال «حول الإرهابيون الهمجيون مراسم جنازة شقيقنا الشهيد سالم إزيديار إلى ميدان قتال». ... المزيد
     
 