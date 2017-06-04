  • الأحد 09 رمضان 1438هـ - 04 يونيو 2017م
  11:55     مقتل 6 وإصابة نحو 50 في حوادث طعن ودهس في لندن         11:57     ألف جريح في تدافع نجم عن حالة هلع بين متابعي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إيطاليا         12:05    سفارة الإمارات في لندن : ندعو مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر بمناطق التجمعات العامة     

«أستانا 5» لترسيم «مناطق التهدئة» 12 يونيو
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

موسكو (وكالات)

أكدت الخارجية الروسية عأمس، أن الجولة الخامسة المقبلة من محادثات أستانا بشأن السلام السورية ستجري في عاصمة كازاخستان يومي 12 و13 يونيو الحالي، مع سعي الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) إلى تعزيز «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا. وقال وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية إن دمشق تلقت «الدعوات للمشاركة في محادثات أستانا التي ستعقد في 12- 13 من الشهر الجاري» بينما أكد مصدران في المعارضة السورية عدم تلقي دعوة للمشاركة حتى الساعة.ومن المقرر أن تطرح الدول الاراعية اليوم الأحد مقترحات الترسيم النهائية لهذه المناطق، فيما ما زالت تختلف بشأن الدول التي قد تطلب منها المساهمة بقوات لضمان أمنها.

     
 