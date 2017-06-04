«أستانا 5» لترسيم «مناطق التهدئة» 12 يونيو



تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 موسكو (وكالات) أكدت الخارجية الروسية عأمس، أن الجولة الخامسة المقبلة من محادثات أستانا بشأن السلام السورية ستجري في عاصمة كازاخستان يومي 12 و13 يونيو الحالي، مع سعي الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) إلى تعزيز «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا. وقال وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية إن دمشق تلقت «الدعوات للمشاركة في محادثات أستانا التي ستعقد في 12- 13 من الشهر الجاري» بينما أكد مصدران في المعارضة السورية عدم تلقي دعوة للمشاركة حتى الساعة.ومن المقرر أن تطرح الدول الاراعية اليوم الأحد مقترحات الترسيم النهائية لهذه المناطق، فيما ما زالت تختلف بشأن الدول التي قد تطلب منها المساهمة بقوات لضمان أمنها.