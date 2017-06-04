الأردن يدحر هجوماً على مخيم الركبان ويقتل 3 مسلحين



تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017 عمان (وكالات) أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس، أن قواتها أحبطت أمس، هجوماً بوساطة دراجات نارية، استهدف نقطة عسكرية في مخيم الركبان السوري للاجئين قرب الحدود الأردنية. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش قتلت 3 من المهاجمين بينما قتل أصيب أردني بالاشتباك. وذكر الجيش الأردني في بيان أن مسلحين ينتمون لتنظيمات إرهابية كانوا يستقلون 3 دراجات نارية حاولوا اجتياز الحدود قادمين من سوريا. ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة قوله «صباح السبت، حاولت 3 دراجات نارية يستقلها مسلحون إرهابيون من الأراضي السورية، استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود قرب مخيم الركبان». وأضاف أن دوريات حرس الحدود اشتبكت معها ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين.