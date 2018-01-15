معرض للصور الفوتوغرافية في مدينة مصدر حول الآثار السلبية لتغير المناخ

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت كلٌّ من سفارة مملكة هولندا في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عزمهما تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية يسلط الضوء على الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك في «الفيلا المستدامة في مدينة مصدر»، ويمتد حتى أوائل شهر فبراير المقبل.
ويُبرز المعرض الذي سيُقام تحت عنوان «إلى أي غد نتجه؟» أعمال المصور والأكاديمي الهولندي كادير فان لويزن الذي أمضى ثلاث سنوات في توثيق التبعات الناجمة عن ظاهرة ارتفاع مستويات مياه البحر حول العالم.
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وتدرك هولندا منذ زمن بعيد حجم التحديات الناجمة عن ارتفاع مستويات مياه البحر.
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