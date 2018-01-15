معرض للصور الفوتوغرافية في مدينة مصدر حول الآثار السلبية لتغير المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلٌّ من سفارة مملكة هولندا في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عزمهما تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية يسلط الضوء على الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك في «الفيلا المستدامة في مدينة مصدر»، ويمتد حتى أوائل شهر فبراير المقبل.

ويُبرز المعرض الذي سيُقام تحت عنوان «إلى أي غد نتجه؟» أعمال المصور والأكاديمي الهولندي كادير فان لويزن الذي أمضى ثلاث سنوات في توثيق التبعات الناجمة عن ظاهرة ارتفاع مستويات مياه البحر حول العالم.

وقال فرانك مولين، سفير مملكة هولندا لدى الدولة: «يسعدنا في سفارة مملكة هولندا في دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون مع شركة مصدر في تنظيم هذا المعرض الذي يلقي من خلاله الفنان الهولندي كادير الضوء على مشكلات مناخية تهدد العالم ولم يعد بالإمكان التغاضي عنها».

وتدرك هولندا منذ زمن بعيد حجم التحديات الناجمة عن ارتفاع مستويات مياه البحر.