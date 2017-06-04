سالم النعيمي يتصدر بطولة الرماية

العين (الاتحاد)

انطلقت منافسات الرماية، والتي تتضمن منافسات في البندقية السكتون 50 مترا من الوضع راقد التي تشارك فيها أربع فئات هي: الرجال والناشئين والسيدات وكبار السن.

وفي ثاني أيام البطولة للمنافسات تصدر الرامي سالم حميد النعيمي منافسات فئة الرجال بعد أن حقق نتيجة قدرها 207.6 نقطة تلاه الرامي سالم أحمد المنصوري بنتيجة قدرها 206.5 نقطة في المركز الثاني ثم الرامي حميد سعيد المنصوري الذي احتل المركز الثالث برصيد 203.4 نقطة.

أما على صعيد البندقية السكتون لفئة الناشئين فقد تصدر القائمة الرامي هادف حميد الشامسي بنتيجة 203.8 وجاء الرامي عبد الرحمن حميد الشامسي في المركز الثاني بنتيجة 203.1 بينما احتل الرامي حميد مهيل الكتبي المرتبة الثالثة بنتيجة 196.6نقطة.

وعلى مستوى المنافسات لرماية البندقية للسيدات من الوضع راقد سجلت الرامية فاطمة هلال الكعبي أفضل رقم بواقع 200 نقطة، وجاءت الرامية فاخرة الدرعي في المركز الثاني بواقع 199.5 نقطة، واحتلت الرامية غسية أحمد المركز الثالث ولها 197.5 نقطة.