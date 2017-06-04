أبو القاسم وفايز يحصدان ذهب «الفلوريه والإيبيه» في المبارزة

رضا سليم (دبي)

أحرز المصري علاء الدين أبو القاسم صاحب الميدالية الفضية لسلاح الفلوريه في أولمبياد لندن 2012، الميدالية الذهبية لفئة الفلورية دولي رجال، في ختام بطولة المبارزة التي أقيمت ضمن النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، ليسدل الستار عن أولى منافسات «ناس» في نسختها الخامسة.

وحقق مواطنه أيمن فايز الميدالية الذهبية لفئة الإيبيه دولي رجال، فيما حصدت البولندية إيوا نيلب الميدالية الذهبية لفئة الإيبيه دولي سيدات، ونال عبدالله الحمادي ذهبية فئة المواطنين رجال، وحققت العنود السعدي ذهبية بطولة اللاعبات المواطنات.

أقيمت المباريات النهائية للمبارزة في أول ظهور لها على مسرح «ناس» مساء أمس الأول بصالة ند الشبا بحضور جماهيري تفاعل مع الأداء القوي الذي قدمه نخبة من أفضل المبارزين على المستوى الدولي، وقام بتتويج الفائزين الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة واللواء عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، صلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وتركزت الأضواء على المواجهة الأقوى والختامية لمنافسات فئة الفلورية دولي رجال التي جمعت المصري علاء الدين أبو القاسم، والفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، الذي واجه الفرنسي إيرون لي بيشوكس، أحد أبرز الأبطال العالميين في العقد الأخير، حيث امتدت فصول مواجهتهما بين تقلبات عديدة، حتى ساد التعادل 14-14، وسط لحظات من حبس الأنفاس حول من ينجح بكسب نقطة الفوز التي نجح المصري بخطفها والاحتفال بالحصول على المركز الأول، وتقاسم المركز الثالث المصري محمد عصام والكويتي ياسر محمد.