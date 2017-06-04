181 لاعباً إلى التصفيات قبل النهائية

الظفرة (الاتحاد)

تتواصل فعاليات بطولة حمدان بن زايد للرماية في نسختها الأولى بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد وسط منافسات قوية ومتابعة جماهيرية كبيرة، حيث بدأت مساء أمس التصفيات قبل النهائية للبطولة.

وتأهل للتصفيات 181 لاعبا من مجموع 500 مشارك، حيث تأهلت 15 متسابقة في مسابقة السكتون نساء تصدرتهن دارية بتريكو بمجموع 87 درجة، في حين تأهلت 8 لاعبات في فئة السكتون ناشئات، حيث كانت الصدارة من نصيب ملك السيد زكي بمجوع 83 درجة، فيما تأهلت 12 لاعبة لفئة 9 ملم بوجود أسماء يوسف الحمادي في الصدارة بمجموع 89 درجة.

وعلى صعيد مسابقة السكتون هوائي رجال، فقد تأهل 26 لاعبا تصدرهم شليويح سالم المرر بمجموع 97 درجة فيما تأهل 20 متسابقاً في مسابقة البندقية هوائي تصدرهم محمد بتال سلطان المرر بمجموع 185 درجة كما تأهل 10 من المشاركين في منافسات السكتون للناشئين تصدرهم نايف سعيد الكثيري بمجموع 91 درجة، أما في مسابقات البندقية الهوائية لفئة ناشئين فقد تأهل 20 متسابقاً تصدرهم سعيد هامل سيف الهاملي بمجموع 192 درجة، وفي مسابقة المسدس الهوائي رجال تأهل 10 لاعبين وجاء محمد سلطان البلوشي في المركز الأول بمجموع 178 درجة.

وضمن مسابقة الشوزن رجال، تصدر قائمة المتأهلين الـ 14 مبارك سعيد أحمد راشد المنصوري بمجوع 15 درجة، وفي مسابقة 9 ملم رجال، تأهل 46 لاعبا وجاء خالد حمد المنهالي في المركز الأول برصيد 99 درجة.