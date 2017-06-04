181 لاعباً إلى التصفيات قبل النهائية

الظفرة (الاتحاد)
تتواصل فعاليات بطولة حمدان بن زايد للرماية في نسختها الأولى بنادي الظفرة للرماية في مدينة زايد وسط منافسات قوية ومتابعة جماهيرية كبيرة، حيث بدأت مساء أمس التصفيات قبل النهائية للبطولة.
وتأهل للتصفيات 181 لاعبا من مجموع 500 مشارك، حيث تأهلت 15 متسابقة في مسابقة السكتون نساء تصدرتهن دارية بتريكو بمجموع 87 درجة، في حين تأهلت 8 لاعبات في فئة السكتون ناشئات، حيث كانت الصدارة من نصيب ملك السيد زكي بمجوع 83 درجة، فيما تأهلت 12 لاعبة لفئة 9 ملم بوجود أسماء يوسف الحمادي في الصدارة بمجموع 89 درجة.
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وضمن مسابقة الشوزن رجال، تصدر قائمة المتأهلين الـ 14 مبارك سعيد أحمد راشد المنصوري بمجوع 15 درجة، وفي مسابقة 9 ملم رجال، تأهل 46 لاعبا وجاء خالد حمد المنهالي في المركز الأول برصيد 99 درجة.