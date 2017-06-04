«جوجل» تعتزم حجب الإعلانات الإلكترونية المزعجة

واشنطن (أ ف ب)

تعتزم «جوجل» حجب الإعلانات «المزعجة» في متصفح «كروم» في سياق الجهود التي يبذلها عمالقة الإنترنت لفرز بعض المحتويات التي تنطوي على مضايقات أو إهانات.

وكتب سريدار راماسوامي، نائب رئيس «جوجل» المكلف بالإعلانات على مدونة: «ينبغي في رأينا أن تتحسن الإعلانات الإلكترونية، لذا قررنا الانضمام إلى تحالف كواليشن فور بيتر آدز، الذي يعنى بتحسين الإعلانات على الإنترنت». وتعمل «جوجل» حالياً على جعل متصفح «كروم» يحجب الإعلانات التي لا تتماشى مع المعايير التي يضعها هذا التحالف «ابتداءً من مطلع العام 2018». ومن شأن هذه السياسة الجديدة أن تؤثر على عائدات «جوجل»، غير أن الهدف يقضي بتحسين التصفح على «كروم» والثني عن استخدام معطلات للإعلانات.

ولفت سريدار راماسوامي إلى أن الإعلانات «المزعجة والغازية»، مثل تلك التي تبث الموسيقى «تلقائياً أو تجبركم على الانتظار 10 ثوان للنفاذ إلى محتويات الصفحة» تدفع المستخدمين إلى حجب كل المحتويات الإعلانية.