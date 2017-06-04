مهرجان رأس الخيمة الرمضاني ينطلق بـ 130 جناحاً

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس، مهرجان رأس الخيمة الرمضاني في مركز الإمارة للمعارض بمشاركة 130 جناحاً، و90 شركة.

وأوضح محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، أن المهرجان يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة ويدعم مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن المهرجان هذا العام يضم عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية الموجهة للأطفال والكبار.

وقال إيهاب سالم مدير عام شركة الصقر لتنظيم المعارض «الشركة المنظمة للمهرجان» إن مهرجان هذا العام يشهد مشاركات واسعة من مختلف الشركات، خاصة في مجال الملابس والأزياء والساعات والفضيات والأجهزة المنزلية والإكسسوارات والعطور والمنتجات الجلدية وملابس الأطفال كما يحتوي المعرض على ركن للمنتجات الغذائية المختلفة، مشيراً إلى أن المهرجان يشهد إقبالا كثيفاً من الزائرين، وذلك لتنوع المنتجات، والتخفيضات التي تصل إلى 50 % على المعروضات.

ويضم المهرجان منتجات إسبانية وتركية وسورية ومصرية وهندية وصينية، وتم تخصيص جوائز عينية قيمة من سيارات وهواتف ذكية وأجهزة لوحية وقسائم مشتريات، والعديد من هدايا الأطفال اليومية، كما ويتم تنظيم العديد من المسابقات اليومية للأطفال والكبار مما سيشكل عنصر جذب للمهرجان، ويجعله إحدى الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه في الإمارة.

وتخلل حفل الافتتاح عروض «الليزر» التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور. وتشارك في المهرجان إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ودبي، وذلك لعرض منتجات نزلائهما والترويج لها، كما تشارك الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إضافة إلى شركة الاتحاد للسيارات.