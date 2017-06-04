وفـد كـويتي يستطلع «تنظيم الاتصالات»

دبي (الاتحاد)

استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفد الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت الذي يقوم بزيارة تهدف للاطلاع على أبرز الممارسات والاستراتيجيات ذات الصلة بموضوع إدارة الشؤون التنظيمية والتراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة، وإسعاد المتعاملين.

وتضمن جدول أعمال الزيارة عرضاً تقديمياً مفصلاً أعده فريق الشؤون التنظيمية في الهيئة ابتدأه بلمحة عامة عن القطاع تضمنت النمو والاشتراكات ثم تطرق إلى اللوائح الخاصة بتنظيم وحماية المنافسة بين مزودي الخدمات المعتمدين في قطاع الاتصالات، والربط بين الشبكات المرخصة، والإطار التنظيمي الخاص بإصدار التراخيص وآلية إصدار وتجديد تراخيص المشغلين التي تشمل الخدمات والشبكات، إضافة إلى اللوائح التنظيمية الخاصة بشؤون المستهلكين وحماية مصالحهم.

بدوره قدم قسم إسعاد المتعاملين في الهيئة شرحاً مفصلاً تضمنت نقاطه الأساسية الهيكل التنظيمي للقسم، ومنهجية وإطار تطوير الخدمات الحكومية، واستعراض بعض المشاريع والمبادرات التي طورتها الهيئة، وتطوير مركز اتصال 80012 التابع للهيئة، وتطوير وتحسين بيئة مراكز إسعاد المتعاملين.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات: «نرحب ونؤكد على أهمية هذه الزيارات في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال الاتصالات والحكومة الذكية الذي يعد من أهم ركائز التنمية المستدامة في الوقت الراهن».

وأضاف: «استطعنا في الهيئة تحقيق قفزات نوعية ملحوظة نحو تكريس وترسيخ ثقافة إسعاد المتعاملين بإدراجها عنصراً أساسياً في جميع المبادرات والمشاريع التي تطورها مختلف إدارات الهيئة. ونحن في هذا السياق نعمل وفق الرؤية المنصوص عليها في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف إلى الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل دول العالم وتقديم خدمات حكومية من فئة سبع نجوم بحلول 2021».

وضم الوفد الكويتي ميساء الجاسم، رئيس قسم التراخيص، ونورة الحميدي، رئيس قسم خدمة العملاء، وفرح الهاجري من الإدارة القانونية. ورافق الوفد الكويتي في جولته التي استمرت يومين، زار خلالها مقر الهيئة بأبوظبي ودبي، كل من هيلينا أشكولت، مدير قسم الشؤون التنظيمية والتراخيص، وندى الفردان، مدير قسم شؤون المستهلك، وعُمر الردايدة، مسؤول أول الشؤون التنظيمية والتراخيص، وأحمد السويدي، قائد تطوير الخدمات، ومريم بن سليمان، قائد مركز إسعاد المتعاملين.