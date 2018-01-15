الفجيرة واتحاد كلباء يتوجان ببطولة كأس الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

توج محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو فريق الفجيرة تحت 17 سنة وفريق اتحاد كلباء تحت 14 سنة بلقب بطولة كأس الاتحاد للجودو للناشئين والأشبال على التوالي، أولى مسابقات موسم عام زايد 2018، التي أقيمت أمس الأول بصالة اتحاد اللعبة بمنطقة المشرف في أبوظبي.

وشهدت البطولة الافتتاحية مشاركة 390 لاعباً تحت 16،17، 15، 13 و14 سنة مثلوا 18 نادياً ومركزاً، وحصل فريق اتحاد كلباء على المركز الأول لفئة الأشبال برصيد 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وحل فريق الجزيرة في المركز الثاني لفئة تحت 14 سنة برصيد ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، وفي المركز الثالث فريق خورفكان بذهبيتين وبرونزيتين، وفي المركز الرابع فريق الظفرة بذهبية وبرونزية.

أما فريق الفجيرة، فقد حقق المركز الأول لفئة تحت 17 سنة برصيد 5 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية، بينما نال فريق اتحاد كلباء المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وحل فريق الشارقة للدفاع عن النفس المركز الثالث برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين، وفريق الظفرة المركز الرابع برصيد فضية و3 برونزيات، وقدمت البطولة 22 لاعباً من مختلف المستويات للمنتخبات الوطنية الذين تتاح لهم فرصة الإعداد الفني، خلال المرحلة المقبلة بإشراف المدرب الياباني المشرف على المراحل النسية بالاتحاد.

وحصد الميداليات الذهبية لفئة الأشبال التي قادت أنديتها إلى المراكز الأولى كوكبة من الواعدين الذين أشاد بهم خبير اتحاد الجودو الياباني، وفي مقدمتهم لاعب اتحاد كلباء قصي جعفر لفئة تحت 14 سنة في وزن تحت 34 كجم، ومحمد المشجري «الجزيرة» في وزن تحت 38 كجم، وخلفان بسام «خورفكان» في وزن تحت 42 كجم، وزايد فيصل «اتحاد كلباء» في وزن تحت 46 كجم، وعبدالرحمن إسماعيل «الجزيرة» في وزن تحت 50 كجم، وعبدالسلام مرعي «الظفرة» في وزن تحت 55 كجم، وادم وديع «اتحاد كلباء» في وزن تحت 60 كجم، وأحمد صالح «الشارقة الرياضي» في وزن تحت 73 كجم، وعمر أحمد سعيد «خورفكان» في وزن تحت 73 كجم.

أما فئات تحت 17، فقد حصد ذهبها كل من أحمد فيصل «اتحاد كلباء» في وزن تحت 50 كجم، وراشد الحوسني «الفجيرة» في وزن تحت 55 وأحمد الحوسني «الفجيرة» في وزن تحت 60، وعلي خان «الفجيرة» في وزن تحت 66، وعبدالله نعماتوف «الفجيرة» في وزن تحت 73 كجم، وعيسى محمد «اتحاد كلباء» تحت 81 كجم، وحارب جمعة «الشارقة» في وزن تحت 90 كجم، وعبدالله عاشور «الفجيرة» فوق 90 كجم.

وفي ختام البطولة، قام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو يرافقه المهندس أحمد الخياط رئيس الاتحاد البحريني وعمر عبد العزيز بوكمال نائب رئيس الاتحاد البحريني ومحمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين سر الاتحاد المساعد مشرف الجودو، بحضور عدد من أولياء الأمور والضيوف بتتويج الفائزين في أجواء رائعة، ساهمت فيها المشاركة الكبيرة من مختلف الأوزان في الناشئين والأشبال. وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالمشاركة الكبيرة التي وصفها بأنها تمثل قاعدة الانطلاق الحقيقية لصناعة بطل أولمبي قادر على الوقوف على منصات التتويج، خاصة أن خطط واستراتيجية الاتحاد تركز على أولمبياد طوكيو القادم، مشيداً باستعدادات الأندية لموسم زايد الخير 2018، وجهود اللاعبين كافة وحماسهم، وبالأجهزة الفنية والإدارية التي شاركت في تدشين الموسم، الذي يشهد الكثير من الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، للمساهمة في دعم مسيرة الاتحاد وخدمة رياضة الإمارات.