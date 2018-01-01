  • الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1439هـ - 02 يناير 2018م
  12:48    السلطات المصرية تعدم 4 مدانين في قضية إرهابية    
إرسالاً
قراءة
تعليقا

بالصور.. تبادلا التهاني وهنآ شعب الإمارات بحلول «عام زايد»

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: التنمية وإسعاد المواطنين وتعزيز روح المواطنة أولوية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 02 يناير 2018

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أولوية التنمية بكل مجالاتها العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإسعاد المواطنين وتعزيز روح المواطنة، والانتماء لتراب الوطن الغالي وصولاً إلى ترسيخ أسس التلاحم الوطني والإنساني والتكافل الاجتماعي لشعب ومجتمع الإمارات على امتداد مساحة البلاد.

وتبادل سموهما خلال لقائهما في دبي ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد الذي يحمل اسم «عام زايد» رمزاً للخير والعطاء والتسامح.

وهنآ سموهما شعب الإمارات العظيم بهذه المناسبة المجيدة، راجين الله جلت قدرته أن يجعله عام بشرى خير وسعادة لجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات ولشعوب العالم أجمع.

كما تبادل سموهما الحديث حول عدد من الأمور والمواضيع ذات الصلة بمسيرة الخير والبناء التي تسطرها دولة الإمارات العزيزة بإنجازات وطنية وإنسانية على الصعد كافة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 