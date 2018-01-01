محمد بن راشد ومحمد بن زايد: التنمية وإسعاد المواطنين وتعزيز روح المواطنة أولوية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أولوية التنمية بكل مجالاتها العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإسعاد المواطنين وتعزيز روح المواطنة، والانتماء لتراب الوطن الغالي وصولاً إلى ترسيخ أسس التلاحم الوطني والإنساني والتكافل الاجتماعي لشعب ومجتمع الإمارات على امتداد مساحة البلاد.

وتبادل سموهما خلال لقائهما في دبي ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي التهنئة بحلول العام الميلادي الجديد الذي يحمل اسم «عام زايد» رمزاً للخير والعطاء والتسامح.

وهنآ سموهما شعب الإمارات العظيم بهذه المناسبة المجيدة، راجين الله جلت قدرته أن يجعله عام بشرى خير وسعادة لجميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات ولشعوب العالم أجمع.