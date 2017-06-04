«غرفة أبوظبي» تعفي المبدعات المواطنات من رسـوم العضوية لمدة 3 أعوام

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي سحوراً رمضانياً ومعرض «فينا خير»، والذي شهد الإعلان عن قرار مجلس إدارة غرفة أبوظبي الذي نص على إعفاء المبدعات من رسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ولمدة 3 سنوات في إطار مبادرات الغرفة لعام الخير وبما يساهم في دعم جهودهن في التمكن لتطوير أعمالهن.

افتتح المعرض محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث يقام المعرض ضمن فعاليات حملة التوعية الثالثة لريادة الأعمال بمشاركة 30 سيدة ورائدة أعمال ومبدعة من دولة الإمارات.

وقام محمد ثاني مرشد الرميثي بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي ضم 30 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من دولة الإمارات، وغطت الأنشطة المشاركة في المعرض تجارة البن وتجارة البهارات والتوابل وتجارة العطور وتجارة العود والبخور والطيب ولوازمها، وتجارة مستحضرات ومستلزمات التجميل ونقش الحناء وأعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية، وتجارة الشيل والعبايات وتجميل السيدات، وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية.

حضر حفل افتتاح المعرض إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعليا المزروعي والدكتورة هدى المطروشي وفاطمة خميس المزروعي وعضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعدد كبير من زوجات السفراء المعتمدين لدى الدولة، وعدد من عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية.