3 ملايين دولار جوائر «جولف المجلس»

دبي (الاتحاد)
كشفت مؤسسة الجولف في دبي قائمة تضم نخبة من أفضل لاعبي العالم أكدوا مشاركتهم في منافسات النسخة 29 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف من 25 إلى 28 يناير الجاري، وهي البطولة الأعرق والأقدم على مستوى المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 3 ملايين دولار أميركي.
وبحسب القائمة المعلنة فإن دبي ستكون على الموعد لاستقبال قائمة زاخرة بالأسماء القوية يتقدمهم الجنوب أفريقي إيرني إلس أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب البطولة في ثلاث مناسبات مختلفة أعوام 1994 و2002 و2005، والباحث عن المزيد من المجد رغم بلوغه عامه الـ48، ويشارك الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يسعى لتعويض وسمه المخيب العام الماضي بسبب الإصابة، وضرب عصفورين بحجر بالوصول للقب الثالث في البطولة ومعادلة رقم إلس بعد فوزه مرتين عامي 2009 و2015.
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