3 ملايين دولار جوائر «جولف المجلس»

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الجولف في دبي قائمة تضم نخبة من أفضل لاعبي العالم أكدوا مشاركتهم في منافسات النسخة 29 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف من 25 إلى 28 يناير الجاري، وهي البطولة الأعرق والأقدم على مستوى المنطقة في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 3 ملايين دولار أميركي.

وبحسب القائمة المعلنة فإن دبي ستكون على الموعد لاستقبال قائمة زاخرة بالأسماء القوية يتقدمهم الجنوب أفريقي إيرني إلس أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب البطولة في ثلاث مناسبات مختلفة أعوام 1994 و2002 و2005، والباحث عن المزيد من المجد رغم بلوغه عامه الـ48، ويشارك الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يسعى لتعويض وسمه المخيب العام الماضي بسبب الإصابة، وضرب عصفورين بحجر بالوصول للقب الثالث في البطولة ومعادلة رقم إلس بعد فوزه مرتين عامي 2009 و2015.

كما يعود للمشاركة الإسباني سيرجيو جارسا حامل اللقب العام الماضي، والسويدي هنريك ستينسون بطل نسخة عام 2006، والذي كان قريباً في أكثر من مناسبة للفوز بلقبه الثاني، ويشارك الإنجليزي تومي فليتوود المتوج بلقب الترتيب العام للجولة الأوروبية (السباق إلى دبي) العام الماضي، ويبرز في القائمة الإسباني رافا كابريرا بيللو بطل نسخة عام 2012، فيما سيتم الكشف عن بقية قائمة المشاركين في الأيام المقبلة. وتحدث ديفيد سبينسر مدير البطولة، وقال: «يسعدنا الإعلان عن هذه القائمة الزاخرة بالأسماء الأفضل على مستوى العالم، تواجدهم يعتبر تقليداً سنوياً نسعى دائماً للحفاظ عليه عبر المكانة التي بلغتها هذه البطولة الأعرق على مستوى المنطقة، والتي ساهمت في تحقيق نقلة كبيرة في رياضة الجولف بالإمارات، ومن خلالها أصبحنا نرى المزيد من بطولات الجولة الأوروبية تقام في الإمارات ودول المنطقة».