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باوزا يسعى لزيادة الانسجام استعداداً لمواجهة تايلاند

«الأبيض» يدشن معسكر كوالالمبور بمعنويات عالية
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تاريخ النشر: الأحد 04 يونيو 2017

كوالالمبور (الاتحاد)

أجرى منتخبنا الوطني أولى حصصه التدريبية ضمن معسكره الخارجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء أمس الأول، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراته المقبلة أمام المنتخب التايلاندي يوم 13 يونيو الجاري في بانكوك لحساب الجولة الثامنة من مباريات الإياب ضمن تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وشارك في الحصة الأولى كامل قوام تشكيلة المنتخب والبالغ عددها 27 لاعباً، والذين تم استدعاؤهم من قبل المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، وهم: علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك الرزي، فارس جمعة، خالد السناني، حسن إبراهيم، طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، طارق أحمد الخديم، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، أحمد خليل، ماجد ناصر، أحمد برمان، مهند سالم العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، عادل الحوسني.

وكان المنتخب الوطني قد وصل في وقت سابق من مساء الخميس إلى كوالالمبور للدخول في المرحلة الثانية من فترة الإعداد والمتمثلة في معسكره الخارجي الماليزي، والذي ينتهي يوم 8 الشهر الجاري، ليغادر بعدها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للتحضير النهائي لمباراته المرتقبة مع منتخب تايلاند.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باوزا ومن خلال فترة الإعداد الحالية الوصول إلى الجهازية القصوى وتحقيق الانسجام الكامل والتفاهم والتناغم بين الجهاز الفني واللاعبين بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي بدا واقعاً من خلال استجابة وحماس اللاعبين خلال التدريبات وأسلوب المدرب الأرجنتيني القريب جداً من اللاعبين.

وكان باوزا قد أعرب عن سعادته بما لمسه من اللاعبين من تجاوب وتفاعل واضح خلال التدريبات، وأنه لا يجد الصعوبة في إيصال ما يريده من اللاعبين خلال التدريب خاصة أنهم منسجمون ويفهم كل منهم الآخر، مؤكداً أن المهمة الحالية للمنتخب لا تخلو من الصعوبة ولكنها غير مستحيلة، وتتطلب بذل الكثير من الجهد والتعب كي نصل إلى حصد النقاط التسع والتي ما زالت في متناول اليد من المباريات الثلاث المتبقية مع تايلاند والسعودية والعراق. ... المزيد
     
 

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