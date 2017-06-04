رمضان في ملتقى الأسرة.. سـعـادة تغمر قلـوب المسنين

هناء الحمادي (أبوظبي)

ترتسم على وجوههم ابتسامة وسعادة من أيام الصبا، لا تلبث أن تتحول إلى لحظة شرود للذهن تستعيد الذكريات الرمضانية، التي أعيد أحياؤها في عقول مراجعي مركز ملتقى الأسرة في دبي بمنطقة القوز، الذين يحتفظون بين جدران المركز بالكثير من التفاصيل الجميلة، ومن يراهم يشعر بأنفاسهم المتصاعدة تروي عطشاً لأيام الفريج، وتضفي على جلسات الملتقى لمسة حنان، خاصة في ظل روحانيات الشهر الفضيل ورحماته، وعملاً بكتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في كل عام جديد يأتينا رمضان ضيفا عزيزاً على القلوب ويرحل سريعاً، تاركا أفضل الذكريات لدى مراجعي مركز ملتقى الأسرة، وهم يحتفلون خلال هذا الشهر بعادات جميلة اندثر الكثير منها، ولم يبق إلا بعض الروايات البسيطة، يلاحظها كل من يزور هذا المكان، عبر الكثير من الفعاليات والأنشطة في الشهر الفضيل، التي ترسم السعادة والفرح في قلوب كبار، وهم يتحدثون عن بعض المواقف والتجارب التي مروا بها في حياتهم.

أنشطة وفعاليات

الفعاليات في استراحة الشواب متعددة ومنوعة، فهي تسلط الضوء علي الأجواء الرمضانية من أجل إسعاد المراجعين والمقيمين فيها، حيث تقول سلوى السويدي استشاري طب المسنين، مدير مركز ملتقى الأسرة بهيئة الصحة في دبي، إنه منذ افتتاح مركز ملتقى الأسرة التابع لهيئة الصحة بدبي عام 1993 كأول مركز متكامل لرعاية كبار السن في إمارة دبي، ويعمل المركز بنظام الإيواء لكبار السن، ممن ليس لهم أقارب من الدرجة الأولى ويكون نظام الإقامة في المركز إما دائم أو مؤقت لفترة لا تتجاوز الشهرين، ويقدم خدمات الرعاية الطبية، والتمريضية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل. ونتيجة لوجود كبار السن بشكل دائم في المركز وعلى مدار العام، فإن إدارة المركز تحرص دائماً على التواجد مع كبار السن في المناسبات كافة، حيث تتمثل رؤية مركز ملتقى الأسرة في تعزيز الشيخوخة النشطة ودمج كبار السن في المجتمع بشكل إيجابي. وحرصا من المركز على تحقيق رؤيته، فإنه من هذا المنطلق يسعى خلال شهر رمضان الفضيل إلى أن يشارك الموظفين وكبار السن لحظات وأيام الشهر الفضيل، من خلال تنظيم «الإفطار الجماعي»، حيث يحضر الموظفون الأكلات الشعبية المفضلة لدى المسنين من بيوتهم لإعطاء المسنين النكهة المفضلة لديهم، من منطلق أن لإفطار الجماعي بين كبار السن يذكرهم بالماضي وأحاديث أفراد الأسرة وهم يجتمعون على مائدة رمضان، خلال تناول الأكلات الشعبية، التي تتنوع في نكهاتها ومذاقها، والغاية من هذا التجمع بث روح التواصل والحوار وتجديد التواصل وغرس المودة والإخاء وتبادل الأحاديث بين المراجعين والمقيمين بالمركز، مما يؤدي إلى توثيق الصلات في جو أسري تسوده الأخوة والتآلف في هذا الشهر الكريم.

خيمة رمضانية