محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ترسـخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك، أمس، خلال الدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017»، حيث شهد سموه افتتاحها بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة.

وقال سموه إن دولة الإمارات كونها واحدة من الدول الرائدة في أسواق الطاقة العالمية، وشريكاً فاعلاً في الجهود الرامية لضمان أمن الطاقة، تحرص على تنويع الطاقة وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد ويعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف سموه أن اجتماع قادة العالم وصناع القرار ورواد الاقتصاد والطاقة في أبوظبي للمشاركة في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» هو دليل على أن دولة الإمارات ومن خلال التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والجهود والإجراءات العملية التي اتخذتها في مجال تطوير قطاع الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، باتت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي، متطلعين إلى أن يسهم الحوار والنقاش خلال الأيام القادمة في التقدم نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر لأجيال الحاضر والمستقبل.