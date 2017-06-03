فيديو.. محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد بمواجهة التحديات

جدة (وام)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز العلاقات الأخوية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، أمس في جدة، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمتين العربية والإسلامية، بكل خير وبركة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.