«نيويورك بوست»: قطر خصم والخليجيون محقون في غضبهم

نيويورك (وكالات)

أكد الصحفي بيني أفني، أنه رغم أن قطر تطلق التصريحات العلنية التي تؤكد فيه تأييدها للأميركيين وفتحت المجال للأميركيين كي يستخدموا قاعدة العديد، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، إلا أنها في حقيقة الأمر «خصم» لأنها صديقة للإخوان وتمول جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

وأشار في مقال نشرته صحيفة «نيويورك بوست» إلى أنّه على رأس كل ذلك يشتبه بتودد قطر تجاه إيران. ويذكّر بالتقرير الذي ورد ضمن وكالة الأنباء القطرية الذي نقل عن أمير البلاد بيانات تقرّب من ملالي طهران. وعلى الرغم من أنّ قطر تحدثت عن وجود قرصنة للوكالة وعن كون هذه الأخبار قد تمّ تلفيقها، إلّا أنّ أفني كتب ما ينقض هذه الادعاءات. وقال إنّ ديبلوماسياً عربياً مطلعاً أخبره شخصياً أنّ ما ورد في البيان كان «تقريباً تكراراً حرفياً لمحادثات خاصة أجراها مع (تميم بن حمد آل ثاني)». وكان لافتاً أيضاً بالنسبة إلى كاتب المقال أنّ أمير قطر تحدث مع روحاني بعد إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية.

وقال أفني إن زيارة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط أنتجت مجموعة من «الوعود المشجّعة» بالنسبة إلى مكافحة الإرهاب ومواجهة عدائيّة إيران تجاه المنطقة، مؤكداً ضرورة إيفاء هذه الوعود خصوصاً عندما يرتبط الأمر بدولة قطر.

وأشار إلى أنّ مستشار الأمن القومي الجنرال أتش آر ماكماستر ومدير المجلس الاقتصادي القومي غاري كون كتبا في صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» الأميركية يوم الثلاثاء الماضي مقالاً ركزا فيه على رؤية مشتركة في هذه الحرب. وشددا على أنّ «وقفة قوية ضدّ الإرهاب هي متناسقة مع القيم المشتركة لأعظم ديانات العالم، وأنّ تحالفاً قوياً ينشأ عن هذا الموقف. وأضاف أن «زعيماً تلو آخر التزم بمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين تعاني منهما جميع المجتمعات المتحضرة».

وأضاف أفني أنّ هذه العلاقات الودية مع إيران لا يستسيغها التحالف المكافح للإرهاب ومقره الرياض. فالاتفاقات التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما مع طهران كانت من بين أهم الأسباب التي دفعت الدول العربية السنية إلى الابتعاد عن أميركا. وهي تعود الآن إلى سابق علاقاتها مع واشنطن بوجود ترامب على رأس الإدارة الأميركية المستعدة للتصدي لطهران. من جهة أخرى، تملك قطر قناة الجزيرة التي تؤوي الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي الذي يشيد يومياً بفضائل الجهاد وينشر الكراهية ضدّ الغرب، كما أكد أفني. وتصطف القناة غالباً إلى جانب إيران، «لذلك إنّ السعوديين وحلفاءهم محقون بالغضب على قطر».