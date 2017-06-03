انتحاريان يقتلان 9 أشخاص داخل مسجد في الكاميرون

دوالا، الكاميرون (رويترز)

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون بتفجير نفذه انتحاريان قرب مخيم يضم مدنيين نزحوا جراء أعمال العنف التي ترتكبها جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة.

ودخلا المفجران وهما رجلان من بلدة كولوفاتا التي تقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع نيجيريا قبل فجر أمس وزعما أنهما لاجئان يطلبان طعاما للسحور قبل صيام يوم جديد في رمضان. وقال ميندجياوا بكاري حاكم منطقة أقصى الشمال في الكاميرون «بمجرد أن أصبحا بين الناس فجرا نفسيهما. العدد الرسمي للقتلى 11 بينهم الانتحاريان إلى جانب 30 مصابا». وذكر مسؤول حكومي محلي أن عشرة من المصابين نقلوا إلى مستشفى في بلدة قريبة في حالة خطيرة.

وذكر شرطي في موقع الهجوم «كان أمراً لا يحتمل. كان الناس يصرخون. وكان آخرون يئنون. كان الوضع مرعبا». وقتلت بوكو حرام أكثر من 15 ألف شخص وشردت مليونين في منطقة بحيرة تشادفي في سعيها لإقامة ما تقول إنه إمارة إسلامية.