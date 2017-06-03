الإمارات تدشن مشاريع «إفطار الصائم» في اليمن

عدن (الاتحاد، وكالات)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ومؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، مشاريع إنسانية تزامناً مع حلول شهر رمضان في محافظات لحج وأبين وسقطرى ضمن الجهود الإغاثية التي تتبناها المؤسسة والهيئات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمل والحياة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن جراء الحرب.

ودشن الهلال الأحمر مشروع متكامل لإفطار الصائم في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج، وفي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين. وأفاد منسق مشروع إفطار الصائم في لحج، عبدالله سالم أن خطة لمشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان تستهدف شرائح متعددة من بينها المرضى ونزلاء المستشفيات وعمال صندوق النظافة وتحسين المدينة وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيراً إلى أن المشاريع الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دائماً تكون قريبة من المواطنين وتدخل الفرحة والبهجة إلى قلوبهم وتخفف عنهم الكثير من المعاناة. وتقدم بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على كل جهودها الإغاثية وإسهاماتها الإنسانية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لحج والمحافظات الجنوبية المحررة.

في سياق آخر تنفذ مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية مشروع إفطار الصائم وتوزيع طرود غذائية وأطنان من التمور على المئات من الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن الجهود الإغاثية التي تبذلها المؤسسة لرفع معاناة الفئات المحتاجة في المحافظة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لها.

إلى ذلك، يحظى جرحى الحرب اليمنيون المتواجدون في الهند لتلقي العلاج، باهتمام ورعاية من قبل دولة الإمارات التي تكفلت بتقديم الدعم والرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأفاد مسؤولون في مكتب شؤون علاج جرحى الحرب أن أكثر من 50 عملية جراحية متنوعة تم إجرائها خلال شهر مايو في المستشفيات الهندية للجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية في المستشفيات الخارجية، لافتين إلى أن هناك اهتماماً ورعاية من قبل الأشقاء في دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وسفارة الإمارات في الهند تأمين ومتابعة الوضع الصحي للجرحى المتواجدين في مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة بونا.