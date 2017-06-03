«الشرعية» تحرر معسكر التشريفات وبوابة القصر الجمهوري في تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على معسكر التشريفات والبوابة الرئيسة للقصر الجمهوري في تعز، إثر مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية، فيما قتل 10 مدنيين وأصيب 15 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري بالجبهة الشرقية، إن «قوات من اللواءين 22 ميكا و170 دفاع جوي اقتحمت معسكر التشريفات، وتمكنت من تحرير معظم أجزاء المعسكر، واغتنام آليات ومعدات عسكرية، منها عربتان بي أم بي»، وأضاف «إن قوات الجيش الوطني توغلت داخل أسوار القصر، وحررت البوابة الرئيسة للقصر الجمهوري، ولا تزال المواجهات مستمرة لتطهير كامل محيط القصر الجمهوري»، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، وفرار العشرات منهم باتجاه «جولة القصر» شرق المدينة.

وأشار المصدر إلى أنه تمت مهاجمة نوبات الحراسة للأمن المركزي التي يوجد فيها قناصة حوثيون، ومقتل اثنين منهم، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع مليشيا الحوثي وصالح في تبة السلال، حيث تتمركز مدفعية المليشيا التي فشلت في عرقلة تقدم الجيش الوطني في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات.

إلى ذلك، قتل 6 حوثيين، بينهم قيادي ميداني باشتباكات مع الشرعية في بلدة عسيلان بمحافظة شبوة. وتصدت قوات الشرعية لمحاولة تقدم للميليشيات الانقلابية في منطقة «طوال السادة» بين بلدتي عسيلان وبيحان شمال شبوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.