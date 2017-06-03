الإمارات تضيء ليل «بئر علي»

علي سالم (شبوة)

سنوات من المعاناة والحرمان والحاجة ذاقها أهالي منطقة بئر علي بمديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة، وهم يرون منطقتهم الفقيرة بوحدة رعاية صحية «بحاجة إلى رعاية» تقدم خدماتها للمواطنين ولو بأقل الاحتياجات، بدلاً من التنقل صوب محافظة حضرموت، أو العودة القهقرى إلى عاصمة المحافظة عتق، وخلال تلك الرحلة «المعضلة» يتعرض المواطن لمزيد من الأمراض المتفاقمة كأجرة التنقل والبقاء هناك، في ظل ظروف طاحنة لا تبقي ولا تذر.

ظلت بئر علي، غائبة عن الأنظار، حتى جاءت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتزيح العناء عنها بمواقف إنسانية متعددة شملت عقد اتفاقية لترميم الوحدة الصحية فيها ومدّها بالتجهيزات الداخلية من مقاعد انتظار وأسرة وأجهزة طبية وغيرها من المستلزمات ليكون جاهزاً لاستقبال المرضى من سكانها وسكان المديرية، وتقديم الخدمات الغذائية والإيوائية لجموع مواطنيها الذين باتوا ينظرون لـ «هلال الخير» كالمنقذ، وصاحب اليد الحانية التي توضع على الجرح النازف فيبرى من سقمه.

محمد سالم الشكلية، مدير عام مديرية رضوم، يؤكد لـ«الاتحاد» أهمية إعادة افتتاح المركز الصحي في منطقة بئر علي، بمديرية رضوم بتمويل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ويرى أنه المشروع الأهم، نظراً للخدمة التي سيقدمها لمواطني بئر علي وللقرى المجاورة، إذ انعدمت الخدمات الطبية، لظروف الحرب التي شنتها مليشيات الانقلاب، وتضرر القطاع الصحي منها، مما سبّب معاناة متزايدة للمواطنين، شاكراً الهلال الأحمر على دعمها السخي في كثير من المحافظات المحررة.

بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعيد افتتاح المركز الصحي بمنطقة بئر علي بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم وبناء قسم خاص بالطوارئ وتأثيثه بكامل التجهيزات والأدوات الصحية والتي مولتها الهيئة ونفدتها شركة رأس القلعة للمقاولات، ويستفيد منه ما يقارب الـ 10 آلاف نسمة.