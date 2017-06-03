رمضان عدن.. فرحة رغم المعاناة

سحر الشعبي (عدن)

مع استمرار معاناة كل بيت في عدن والمتمثلة بفقدان شهيد أو وجود جريح وعدم وجود دخل لتوفير المستلزمات الضرورية لهذا الشهر، بالإضافة إلى ازدياد انقطاع الكهرباء والأزمات للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، فإن رمضان في هذه المدينة يدخل كل بيت بنكهة ومذاق جديدين في كل عام ضمن العادات والتقاليد المتعارف عليها والتي ورثها أهالي عدن أباً عن جد.

وأمام صورة ابنها قالت أم الشهيد عيدروس عبد الله حسن الذي استشهد في منطقة المثلث البنك الأهلي بكريتر عبر قناص حوثي، وهو يحمل سلاحه من أجل الدفاع عن أرضه: «إنها فخورة بأن ابنها استشهد وهو يحمل السلاح للدفاع عن دينه وعرضه ووطنه بكل بسالة وانضم مع قافلة الشهداء الذين نعتز ونفتخر بهم باعتبارهم خالدين في ضمير هذا الوطن».

وتتذكر أم الشهيد عيدروس: «إن ابنها عيدروس كان يهتم بمشاركتها كل المناسبات والأعياد، ويحتفل بجو عائلي من خلال شرائه حاجيات الشهر الكريم والخروج إلى أماكن عامة، وما زالت منذ استشهد وهي تستعد لاستقبال شهر الرحمة بوجود روحه الطاهرة بينهم، خاصة أن هذه المناسبة المباركة كانت عزيزة على قلب ابنها الشهيد».

أم الشهيد محمد علي بدأت حديثها وهي تجهش بالبكاء والدعاء لابنها ولكل من سقط على هذه الأرض الطاهرة شهيداً أثناء الحرب الغاشمة قائلة: «على الرغم من فقداني لولدي فداء لهذه الأرض، وبالرغم من الصيف الحار والانقطاع المستمر للكهرباء والوعود الكاذبة التي نسمعها منذ التحرير، فإننا نستقبل الشهر الكريم بكل مايستحقه باعتباره شهراً فضيلاً أنزل الله فيه القرآن وهو شهر الرحمة يمدنا بالقوة والصبر».