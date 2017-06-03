الدلالة signification

يعرف الناقد المغربي سعيد بنكراد في معجم السميائيات، مصطلح الدلالة على النحو التالي:

تحيل الدلالة على مفهوم رئيس في تصور العلاقات بين الحدود المنتجة للقيم المضمونية وتداولها، ويتعلق الأمر بـ«السيرورة»، فلا يمكن تصور «كم معنوي» خارج مدار سيرورة تتمحور حول مفهوم العلاقة باعتبارها الحد الأساس في إنتاج أي نشاط دلالي.

وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم «الدلالة مفهوم مركزي ينتظم حوله النشاط السميائي في مجمله»، بل يمكن القول إن رصد شروط إنتاج الدلالة، هو رصد للضوابط الثقافية التي تشتغل كقوانين يتم استناداً إليها تأويل كل الوقائع.

وعلى هذا الأساس، إذا كان المعنى يشير إلى كم مادي عديم الشكل وسابق على التمفصل، فإن الدلالة هي الناتج الصافي لهذه المادة وهي وجهه المتحقق.

ولهذا فهي من جهة، ليست مفصولة عن شروط إنتاجها، فكل نسق له إرغاماته الخاصة، وله أنماطه في إنتاج دلالاته (النصوص والصور والوقائع الاجتماعية والموضوعات...)، وليست مفصولة، من جهة ثانية، عن التدليل ذاته، فالدلالة ليست معطى جاهزاً، بل هي حصيلة روابط تجمع بين أداة للتمثيل وشيء يوضع للتمثيل ضمن رابط ضروري يجمع التمثيل وما يوضع للتمثيل، أي ما يضمن الإحالة استقبالاً على نفس الموضوع في حالاته المتنوعة.

ولأن الدلالة هي «سيرورة لإنتاج المعنى» من خلال تحويله من طابعه المادي إلى أشكال مضمونية تدرك ضمن السياقات المتنوعة، فإنها ليست مفصولة عن حقل دلالي غني بمفاهيم تشير كلها إلى طبيعة هذه السيرورة وأنماط وجودها.

وهكذا استناداً إلى مفهوم الدلالة تم نحت مجموعة من المفاهيم التي تحيل على نفس النشاط منظوراً إليه في حالات تحققه المتنوعة من قبيل «الوظيفة السميائية» (يالمسليف)، و«السميوز (بورس) و«الاندلال» (بارت)، وكلها مفاهيم تدل - ضمن سياقاتها النظرية الخاصة - على السيرورة والشروط التي تنتج ضمنها الآثار المعنوية.

وهذا أمر بالغ الأهمية، فالسميائيات لا تبحث عن دلالات جاهزة أو معطاة بشكل سابق على الممارسة الإنسانية، إن السميائيات بحث في شروط الإنتاج والتداول والاستهلاك، مع كل ما يترتب عن ذلك من تصنيفات تطال الدلالة كما تطال السلوك الإنساني ذاته.

فما يستهوي النشاط السيميائي ليس المعنى المجرد والمعطى، فهذه مرحلة سابقة على الإنتاج السميائي، بل المعنى من حيث هو تحققات متنوعة ميزتها التمنع والاستعصاء على الضبط.