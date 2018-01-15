العويس: «الزعيم» حسم «الكلاسيكو» بـ «شخصية البطل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد ماجد العويس محلل «الاتحاد» أن فوز العين على الوصل، هو الظاهرة الأساسية في الجولة، خاصة في ظل الظروف التي مر بها «الزعيم» خلال المباراة، وطرد مهند العنزي في وقت مبكر، وشدد على أن مدرب «الفهود» ساعد «البنفسج» على الخروج بهذه النتيجة، من خلال الدفع بتشكيل خاطئ من البداية، خاصة في خط الوسط الدفاعي، وقال: اعتدنا على لعب «الفهود» بثلاثي الارتكاز، علي سالمين، وعبد الله النقبي، والأسترالي كاسيرس، وهو الأمر الذي يمنح ثقلاً كبيراً للفريق في الوسط، وفوجئ الجميع بغياب النقبي وكاسيرس، الأمر الذي أضعف «الأصفر» كثيراً ومنح السيطرة على منطقة المناورات وسط الملعب للعين ولاعبيه.

وأضاف: اعتقد الكثيرون أن الوصل سوف يدرك التعادل، بعد طرد مهند العنزي، لكن لم يحدث ذلك، بسبب التغييرات الرائعة لزوران مدرب العين داخل الملعب، حيث عوض النقص، من خلال لعب محمد أحمد مدافعاً بجانب إسماعيل أحمد، وعودة تشوتاني للعب مدافعاً أيمن، الأمر الذي أعاد للفريق توازنه.

وشدد ماجد العويس على أن عدم وجود الثنائي كاسيرس والنقبي في وسط ملعب الوصل، كشف الدفاع أمام لاعبي العين الذين تألقوا في اللقاء، خاصة عمر عبد الرحمن، مشيراً إلى أن «عموري» أثبت أنه لاعب متميز، لأنه تخطى الظروف الصعبة التي عاشها بعد كأس الخليج، وأدى بمستوى رائع، من خلال التسجيل وصناعة الأهداف، وأداء اللاعب ساعد العين كثيراً على الخروج بالنتيجة الكبيرة.

وأضاف: أدى دفاع «البنفسج» مباراة رائعة أيضاً، واستطاع الحفاظ على النتيجة، رغم النقص العددي، لكن شخصية الفريق ظهرت بقوة، خاصة أن فرق البطولة تظهر في مثل هذه الأوقات الحرجة والصعبة.

وأشار العويس إلى أن تبديلات مدرب العين جاءت متميزة وهادفة، في حين أن تغييرات مدرب الوصل لم تحقق شيئاً، كما أن المصري حسين الشحات أثبت قدراته من أول مباراة، واستطاع أن يدخل «قلوب العيناوية» مبكراً.

وبعيداً عن لقاء القمة، أكد العويس أن الفوز الذي حققه الوحدة على دبا الفجيرة، وتحويله الخسارة إلى مكسب، يؤكد أن «العنابي» في صلب المنافسة، وأنه أقوى المنافسين للعين على البطولة حالياً، فيما ابتعد الجزيرة عن دائرة المنافسة، بالتعادل أمام عجمان، في ظل فارق النقاط الكبير، واحتلال «فخر أبوظبي» المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي.