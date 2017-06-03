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وكالة الدفاع الصاروخي طلبت 7.9 مليار دولار لعام 2018، تشمل 1.5 مليار دولار للدفاع الصاروخي الأرضي. ويوجد حالياً 36 طائرة اعتراضية، بينما تريد الوكالة زيادتها إلى 44 طائرة

«الدفاع الصاروخي».. مخاوف أميركية
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تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

بول ماكليري*

في وقت متأخر من بعض ظهر يوم الثلاثاء الماضي، أسقطت الولايات المتحدة بنجاح صاروخاً افتراضياً باليستياً عابراً للقارات قبل أن يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض بالقرب من جزر هاواي.

والاختبار الناجح لأهم برنامج للدفاع الصاروخي الباليستي يعد أخباراً طيبة بالنسبة لدولة تواجه تهديداً متزايداً لانتشار الصواريخ، لكن البرنامج ما زال يواجه تساؤلات بشأن سجل حافل بالمشاكل، وما إذا كان مواكباً للتقدم الذي تحرزه كوريا الشمالية في تكنولوجيا الصواريخ. وتشير التقارير الأولية إلى أن الاختبار قد حقق أهدافه، لكن المسؤولين عن البرنامج سيستمرون في تقييم النتائج استناداً إلى البيانات التي لا تزال تتدفق.

وجاء الاختبار الذي بلغت تكلفته 244 مليون دولار لبرنامج الدفاع الصاروخي الأرضي للبنتاجون، في الوقت الذي تشعر فيه واشنطن وحلفاؤها بقلق متزايد بسبب التطورات السريعة لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي وقدرة الدفاعات الأميركية على اعتراضها. وقال الأميرال جيم سيرينج، مدير وكالة الدفاع الصاروخي، إن الاعتراض هو «إنجاز لا يصدق» لبرنامج الدفاع الصاروخي الأرضي. وأضاف: «إن هذا النظام له أهمية حيوية للدفاع عن وطننا، وهذا الاختبار يثبت أننا لدينا قوة ردع جديرة بالثقة ضد أي تهديد حقيقي».

والاختبار، الذي يتم التخطيط له منذ فترة طويلة، لنظام كان باستمرار ضعيف الأداء في الميدان - حيث استطاع أن يدمر فقط نصف الصواريخ التي استهدفها خلال عشر سنوات من الاختبارات - كان الأول الذي يستهدف محاكاة لصاروخ باليستي عابر للقارات. قبيل التجربة كان برنامج الدفاع الأرضي قد أصاب بنجاح هدفه في تسع تجارب فقط من أصل 17 لإسقاط الصواريخ القادمة.

ومن غير الواضح ما إذا كان من المقرر إجراء المزيد من الاختبارات في المستقبل القريب، أو ما قد يعنيه النجاح بالنسبة للبرنامج بشكل عام، حتى يدرس المسؤولون العسكريون البيانات مباشرة بشكل أكبر.

إنها ليست مهمة محددة. وبصفة عامة، فقد أنفقت وكالة الدفاع الصاروخي نحو 190 مليار دولار منذ عام 1985، بينما تكلف برنامج الدفاع الصاروخي ما يقرب من 40 مليار دولار على مدى الـ15 عاماً الماضية. وعلى الرغم من هذا الاستثمار، فقد استطاع البرنامج فقط أن ينتج «نموذجاً متقدماً أساسياً»، كما كتبت «لورا جريجو»، عالمة فيزياء في اتحاد العلماء المعنيين. ... المزيد
     
 

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