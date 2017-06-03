مؤشرات الأسواق المحلية تختبر مستويات دعم جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا: إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي تداولات سلبية على الرغم من ارتدادها الطفيف في نهاية تداولات الأسبوع، مع استمرار الضعف في أحجام وقيم التداولات بشكل لافت، مما يؤكد موجات جديدة من التراجع على المدى المتوسط صوب مستويات دعم جديدة ولو على سبيل الاختبار.

وأضاف أن تراجع مؤشرات الأسواق جاء بعد أداء عرضي، دام لأسباب عدة، يأتي في مقدمتها تذبذب أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى أسباب أخرى، منها ضعف التداول المعتاد في التوقيت الحالي من العام بعد موسم توزيع الأرباح السنوية للشركات، مما ينتج عنه تراجع لمعظم الأسعار.

أما على الصعيد الاقتصادي للدولة، فالأجواء إيجابية للغاية، بعد أن حققت دولة الإمارات نتائج أفضل ضمن أكثر الدول تنافسية للعام الحالي 2017 بفعل تنوع اقتصادها وتطور بيئة أعمالها وكفاءة حكومتها، فبحسب مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية تقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً وأوسطياً والعاشرة عالمياً.

وعلى صعيد المحاور، أحرزت الدولة تقدماً في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً، وأشار العشري إلى أن التقدم الواضح الذي حققته دولة الإمارات خلال العام الحالي، سيترجم توقعات إيجابية لأداء الأسواق على المدى المنظور بغض النظر عن تراجع محتمل صوب مستويات دعم جديدة على سبيل الاختبار خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف: «ما زال مؤشر دبي يتداول بضعف في المستويات الحالية من دون منطقة الدعم الشرعية عند 3500، وعلى الرغم من ارتداده الأخير من مستوى الدعم عند 3280 إلى المستويات الحالية عند 3350، إلا أنه ارتداد غير ذي قيمة من الناحية الفنية»، متوقعاً أن يعاود المؤشر التراجع من جديد، استهدافاً لمستوى الدعم الرئيس عند 3180، على سبيل الاختبار، خلال تداولات الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان مؤشر دبي قد تراجع بنحو %2 خلال شهر مايو، ليفقد نحو 12 مليار درهم من قيمته السوقية نتيجة تراجع سهم إعمار بالنسبة نفسها لهذا الشهر، واستحواذ قطاع العقارات على نصف سيولة السوق، والتي بلغت نحو 8 مليارات درهم خلال شهر مايو.

أما مؤشر سوق العاصمة أبوظبي، فقد شهد تراجعاً من دون منطقة الدعم الشرعية عند 4500 خلال تداولات الأسبوع الماضي، متوقعاً مواصلة المؤشر تراجعه صوب مستويات دعم جديدة، أول مداها مستوى الدعم الأول عند 4322 على المدى المتوسط أو القصير، بعد أن تحطم منحنى صعوده على خريطة اتجاهه للمدى المتوسط، مما يرجح تراجعات جديدة حتى الآن، لم ترق إلى أن تكون عالية المخاطر.