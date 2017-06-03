تدني الأسعار وتحسن السيولة يدعمان صعود الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

توقع خبراء ووسطاء استمرار تحسن مستويات سيولة الأسواق المحلية خلال الجلسات المقبلة مع اتجاه معظم المستثمرين إلى تأسيس قواعد استثمارية جديدة للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، مع ظهور بوادر لمحفزات جديدة، تدعم مسيرة صعود المؤشرات إلى مستويات مقاومة جديدة، تضع الأسواق على وتيرة الارتفاع مع خلق فرص استثمارية جديدة.

وتعرضت الأسهم المحلية لموجات بيع إجباري خلال جلسات الأسبوع الماضي، عبر «استدعاء» الهامش من قبل شركات الوساطة العاملة بالسوق لتغطية المراكز المكشوفة على الأسهم المضاربية في وقت غابت فيه المحفزات عن الأسواق المالية المحلية، وتدنت السيولة إلى مستويات قياسية؛ نتيجة فقدان المستثمرين شهية التداول بيعاً وشراء.

وقال خبراء ووسطاء ماليون لـ«الاتحاد» إن تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية ما زالت دون المستوى متأثرة بحالة التردد والقلق التي أدت إلى فقدان شهية التعاملات، ما أدى إلى تراجع واضح في أحجام وقيم التداولات، مؤكدين أن عمليات الشراء الانتقائي التي طالت عددا من الأسهم القيادية جاءت متزامنة مع وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.

وأضاف هؤلاء أن أسهم المضاربة مازالت تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين؛ ما أدى إلى تعرض تلك النوعية من الأسهم إلى تراجعات جماعية في بعض جلسات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع مكثفة، في حين شهدت جلسات أخرى ارتفاعاً ملحوظاً في قيم السيولة؛ نتيجة صفقات «متبادلة» قامت بها المؤسسات والمحافظ مما شجع المستثمرين الأفراد على الدخول للشراء مرة أخرى.