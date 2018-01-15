7 مشاهد في الجولة الثانية عشرة

معتصم عبدالله (دبي)

حفلت عودة الحياة إلى ملاعب دوري الخليج العربي، بانطلاقة «الجولة الـ 12» وهي الأولى في الدور الثاني، بالكثير من المتغيرات على مستوى النتائج والمراكز، خاصة أن المباريات الست أقيمت في أعقاب نهاية فترة الانتقالات اللاعبين، التي استمرت لنحو شهر كامل في الفترة من 11 ديسمبر 2017 8 إلى يناير 2018، حيث منح «الميركاتو» الفرصة أمام الأندية لتدعيم الصفوف، وتمثلت أبرز التغييرات على جدول الترتيب في صعود العين إلى القمة، وتراجع الوصل إلى المركز الثالث، وأفسح المجال أمام «العنابي» التقدم إلى «الوصافة»، وطاردت عقدة عدم الفوز في الدوري شباب الأهلي دبي للمباراة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي اكتفى فيه الجزيرة «حامل اللقب» بنقطة أمام مضيفه عجمان، وبدا «الصقور» أهم الرابحين، بعدما حلق إلى المركز العاشر، بفوزه على مضيفه الظفرة «المتذيل»، وارتقى الشارقة إلى المركز السابع، مستفيداً من تفوقه على النصر «المتعثر» رغم محافظته على مركزه الرابع.

1 شكراً محمد بن زايد

تزينت ملاعب «الجولة الـ12» لدوري الخليج العربي، بالاحتفال بعبارات «شكراً محمد بن زايد»، تجاوباً مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخصصتها لجنة دوري المحترفين لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسبق انطلاقة مباريات الجولة دخول اللاعبين وطواقم التحكيم وحملة الأعلام، وهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارة «شكراً محمد بن زايد»، كما حملت اللوحات الإلكترونية في الملاعب والشاشات الكبيرة عبارة الشكر نفسها.

2 «الميداني 278» أقل الأجانب مشاركة