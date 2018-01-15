7 مشاهد في الجولة الثانية عشرة

معتصم عبدالله (دبي)
حفلت عودة الحياة إلى ملاعب دوري الخليج العربي، بانطلاقة «الجولة الـ 12» وهي الأولى في الدور الثاني، بالكثير من المتغيرات على مستوى النتائج والمراكز، خاصة أن المباريات الست أقيمت في أعقاب نهاية فترة الانتقالات اللاعبين، التي استمرت لنحو شهر كامل في الفترة من 11 ديسمبر 2017 8 إلى يناير 2018، حيث منح «الميركاتو» الفرصة أمام الأندية لتدعيم الصفوف، وتمثلت أبرز التغييرات على جدول الترتيب في صعود العين إلى القمة، وتراجع الوصل إلى المركز الثالث، وأفسح المجال أمام «العنابي» التقدم إلى «الوصافة»، وطاردت عقدة عدم الفوز في الدوري شباب الأهلي دبي للمباراة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي اكتفى فيه الجزيرة «حامل اللقب» بنقطة أمام مضيفه عجمان، وبدا «الصقور» أهم الرابحين، بعدما حلق إلى المركز العاشر، بفوزه على مضيفه الظفرة «المتذيل»، وارتقى الشارقة إلى المركز السابع، مستفيداً من تفوقه على النصر «المتعثر» رغم محافظته على مركزه الرابع.
1 شكراً محمد بن زايد
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2 «الميداني 278» أقل الأجانب مشاركة
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