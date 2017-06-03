أبوظبي مثال يحتذى في تعزيز التنمية المستدامة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت جين بنينغتون سويني، المدير التنفيذي للاستدامة في شركة (3 إم) العالمية، أن أبوظبي تعد مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بتطبيق البرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات التي تتبعها المدينة عبر كل قطاعات الأعمال.

وقالت سويني لـ «الاتحاد»: أبوظبي استطاعت من خلال استضافتها لفعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» خلال شهر مارس الماضي، أن تعزز من موقعها المتميز في هذا المجال، حيث أسهمت هذه القمة في تطوير الأجندة الخاصة بالنمو المستدام عبر إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والأفكار الخلاقة بين المشاركين وتسريع إيجاد الحلول التي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأضافت سويني، والتي شاركت في فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بأبوظبي، «ندرك أننا لا نستطيع حل هذه التحديات بمفردنا، ولذلك نعمل في شراكة مع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية للتعاون في مجال تحديد وفهم وتطبيق أفضل الحلول الممكنة والأكثر كفاءة، وتلعب منصات مثل GMIS دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين المصنعين للعمل معاً وتبادل الآراء والأفكار حول هذه المسائل المهمة».

وأكدت أن الاستدامة أصبحت موضوعاً غاية في الأهمية في السنوات الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول العام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، الأمر الذي سينتج عنه حاجة ملحة لمعالجة التحديات التي تقف في طريق تحقيق التنمية المستدامة، بدايةً من خفض معدل تلوث الهواء واستخدام الطاقة النظيفة، وصولاً إلى ضمان موارد مائية نظيفة ومصادر غذائية مناسبة.