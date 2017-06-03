مروان بن غليطة يفتتح بطولة «مليحة الخير الرمضانية»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وسعيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، بطولة نادي مليحة الثقافي الرياضي الرمضانية السابعة تحت شعار «مليحة الخير في رمضان» التي يتنافس فيها 12 فريقاً من الدولة، وتعتبر من أقوى البطولات المحلية في المنطقة.

حضر الافتتاح الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة نادي المدام، وسالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومحمد علي سيف عضو المجلس الوطني، وأعضاء المجلس الاستشاري بالشارقة محمد سلطان الخاصوني، وخليفة حميد تميم، وخليفة شامس الكعبي، وعلي العجيد عضو المجلس البلدي في مليحة، ومصبح سيف عوض مدير بلدية مليحة، وصالح عبيد الطنيجي مدير المركز الثقافي بالذيد، والدكتور سعيد بالليث الطنيجي، والمهندس الحميدي علي الحميدي، وخليفة مبارك بن دلموك، وسعيد مطر دلموك عضو نادي الصقارين، وعلي الراشدي عضو نادي المدام، وعوض سعيد حارب نائب مدير بلدية مليحة، محمد عوض حمد عضو مجلس إدارة نادي مليحة، وعدد كبير من الأهالي واللاعبين منتسبي النادي وأولياء أمورهم والإداريين والفنيين والمنظمين للبطولة.

تخلل افتتاح البطولة تكريم مروان بن غليطة والحضور لفريق النادي فئة تحت 13 سنة ،بمناسبة فوزهم بالمركز الثالث في الدوري للمجموعة الثانية في أول مشاركة للنادي في هذا الدوري، كما تم تكريم أولياء أمورهم.

وفي الختام تم تقديم درع النادي إلى ابن غليطة والذي بدوره أثنى على هذه البطولة والتنظيم الرائع والحضور الطيب في هذا الشهر المبارك، وتمنى للنادي كل التوفيق والنجاح والتميز، مؤكداً أن الاتحاد لن يدخر جهداً في دعم مثل هذه الأندية المجتمعية الثقافية الرياضية وأنشطتها المباركة.