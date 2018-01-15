الشامسي يجتمع مع شركة الكرة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

عقد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه محمد جمعة بن هندي اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم، برئاسة عبدالله محمد العجلة، وأعضاء الشركة، بالإضافة إلى عبدالعزيز العنبري مدرب «الملك» بمقر النادي.

ناقش الاجتماع العديد من الملفات المهمة التي تخدم مصلحة الفريق، بجانب تناول مسيرته في الفترة الماضية، والعطاء الذي يقدمه في الآونة الأخيرة، وطرح الخطط والبرامج المستقبلية التي تسهم في تقدمه بالشكل الذي يرضي القاعدة الجماهيرية للنادي، وتناول ملف الإضافات الجديدة التي تم تدعيم الفريق بها في فترة الانتقالات الشتوية. كما تم الاستماع إلى توضيح من العنبري، خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، وأشار الشامسي إلى أن هناك سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع الوحدات المختلفة في النادي، مثل إدارتي الألعاب الجماعية والفردية، وشركة الاستثمار، والإدارة الاستراتيجية، والمركز الإعلامي؛ بغرض المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمسيرة النادي للوقوف على أهم المستجدات.