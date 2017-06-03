عجمان (الاتحاد)

دخلت النسخة الرابعة لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب الجمعية في منطقة مشيرف، مرحلة الحسم وبدأت لغة الحسابات تفرض نفسها مع اقتراب نهاية الجولة الثانية.

وشهد اليوم السادس للبطولة مباراتين ضمن المجموعة الثالثة، فاز الجوكر على الموعود 4-3، واكتسح مطعم مرسى عجمان منافسه الهلال بنتيجة 6-1 وبهذه النتائج تساوت الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط، حيث فاز كل فريق في مباراة وخسر مثلها، وأصبح موقف المجموعة معقداً ينتظر الحسم في الجولة الأخيرة بعد غد الاثنين، حيث يلتقي الهلال والموعود، الجوكر ومطعم مرسى عجمان.

وفي المجموعة الرابعة حقق الفهود فوزاً صعباً على بزلنك للعقارات 2-1، ولحساب نفس المجموعة فاز الجسور للرياضة على رابطة جماهير الوحدات الأردني 3-2 ليتصدر الجسور المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما يتساوى بزلنك والفهود في 3 نقاط من فوز وخسارة وفي المركز الأخير فريق رابطة جماهير الوحدات، وتقام الجولة الأخيرة للمجموعة بعد غد، حيث يلتقي فيها بزلنك للعقارات والجسور للرياضة، الفهود وجماهير الوحدات الأردني.

وتقام اليوم 4 مباريات ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف مساء في ختام الجولة الثانية للدور الأول، حيث يلتقي في المباراة الأولي أكاديمية صقر والإدارة العامة للدفاع المدني، تليها مباراة يوفينتوس وعجمان يونايتد ثم الريان وإف 3 وتختتم مباريات اليوم الثامن للبطولة بلقاء الجسور لتجارة مواد البناء والتنافس.