عجمان (الاتحاد)
دخلت النسخة الرابعة لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بملاعب الجمعية في منطقة مشيرف، مرحلة الحسم وبدأت لغة الحسابات تفرض نفسها مع اقتراب نهاية الجولة الثانية.
وشهد اليوم السادس للبطولة مباراتين ضمن المجموعة الثالثة، فاز الجوكر على الموعود 4-3، واكتسح مطعم مرسى عجمان منافسه الهلال بنتيجة 6-1 وبهذه النتائج تساوت الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط، حيث فاز كل فريق في مباراة وخسر مثلها، وأصبح موقف المجموعة معقداً ينتظر الحسم في الجولة الأخيرة بعد غد الاثنين، حيث يلتقي الهلال والموعود، الجوكر ومطعم مرسى عجمان.
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وتقام اليوم 4 مباريات ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف مساء في ختام الجولة الثانية للدور الأول، حيث يلتقي في المباراة الأولي أكاديمية صقر والإدارة العامة للدفاع المدني، تليها مباراة يوفينتوس وعجمان يونايتد ثم الريان وإف 3 وتختتم مباريات اليوم الثامن للبطولة بلقاء الجسور لتجارة مواد البناء والتنافس.