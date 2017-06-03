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قائد عام شرطة دبي يشهد منافسات «ناس» في صالة الأهلي

المصرية آية والبولندية نيلب تتأهلان إلى نهائي المبارزة
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تاريخ النشر: السبت 03 يونيو 2017

رضا سليم (دبي)

تأهلت المصرية آية مهدي والبولندية إيوا نيلب إلى نهائي منافسات سلاح الايبيه فتيات، في المبارزة المقامة في صالة مكتوم بن محمد في النادي الأهلي، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، «ناس» مساء أمس الأول، فيما احتلت التونسيتان إيناس بوبكري وإيمان بن شعبان المركز الثالث في نفس الفئة، وفى بطولة الرجال ايبيه تأهل المصري أيمن فايز لمواجهة الإيراني على محمد، وحل المصريان علاء الدين أبو القاسم ومحمود محسن في المركز الثالث.

وشهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، والشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، جانباً من منافسات اليوم الثاني للمبارزة التي يستضيفها النادي الأهلي، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، وحرص المري على التقاط صورة تذكارية مع لاعبات الإمارات المشاركات في البطولة، وطالبهن بمواصلة التدريبات والاجتهاد أكثر من أجل تطوير مستوياتهن، والظهور المشرف في البطولة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا أن بطولة المبارزة التي تنظم للمرة الأولى في النسخة الحالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإدراج كل الرياضات في الدورة وجعلها شاملة لكل الأنشطة والمسابقات الرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة وأتاحه الفرصة لكل الرياضيين للتنافس فيها.

وقال: سعدنا بالتنظيم المميز لبطولة المبارزة ضمن فعاليات دورة ند الشبا، وننتظر من اتحاد المبارزة أن يستمر في تنظيم البطولات من أجل منح اللاعبين الشباب الفرصة لاكتساب مزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك والاستفادة الفنية بمواجهة اللاعبين المحترفين، وهو ما يمكن أن يسهم في تأهيل وصقل مواهب الشباب».

وحول مشاركة عدد من الأبطال الأولمبيين في البطولة قال المري: وجود أسماء كبيرة من الأبطال الذين حققوا إنجازات لافتة في المحافل الدولية والمنافسات الأولمبية تعتبر إضافة كبيرة للبطولة، كما أن المشاركة الواسعة من قبل اللاعبين، والعدد الكبير من الدول التي حرصت على الوجود في البطولة تأكيد على تحقيقها للنجاح في أول نسخة». ... المزيد
     
 

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